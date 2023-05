Stendal: Zerstörungswut trifft Roland-Bronze erneut

Neuer Schaden an Skulptur

Es ist der dritte Angriff auf die Bronzeskulptur am Schadewachten. Der Stadtverwaltung war der Schaden zunächst nicht aufgefallen.

Stendal – Erneut ist die Roland-Bronze am Schadewachten beschädigt worden. Dieses Mal ist der Stock eines Ziegenhirten im Ensemble verbogen worden. An der Knickstelle ist das Metall gerissen. Nach dem Diebstahl des Schwertes und später des Roland-Armes, ist es der dritte Schaden in rund einem halben Jahr Standzeit.

Man hätte meinen können, dass die Stadtgemeinschaft und allen voran die Stadtverwaltung mit Argusaugen über die Skulptur wachen. Doch offenbar ist dem nicht so. Auf AZ-Hinweis, dass mindestens seit dem Wochenende der Hirtenstab verbogen ist, antwortete die Stadtverwaltung zunächst telefonisch. Eine Prüfung habe ergeben, dass es keinen neuen Schaden gebe. Der Stab sei von schon immer gebogen gewesen. Ein Blick ins AZ-Archiv zeigt, dass das nicht stimmt. Bei der offiziellen Einweihung am 15. Dezember war der Hirtenstock noch gerade. Dass das Material an der Biegestelle nachgegeben hat und gerissen ist, ist bei der Prüfung offenbar ebenfalls übersehen worden. Auf erneuten AZ-Hinweis heißt es später aus dem Rathaus: „Ja, Sie haben recht, es gibt eine deutliche Veränderung gegenüber dem Ursprungszustand der Bronze“, ist dem Schreiben der Stadt zu entnehmen. Welche Maßnahmen auf diese Veränderung erfolgen könnten, eruiere das Bauamt zeitnah mit dem Schöpfer des Kunstwerkes, dem Bildhauer Wolfgang Friedrich. Was das kosten wird, steht damit noch nicht fest.



Fest steht hingegen, dass die Roland-Bronze damit immer teurer wird. Zuletzt wurde von Kosten von rund 80 000 Euro gemunkelt. Hinzu kommen die bisher circa 2500 Euro für Schwert und Arm, die noch keinen Ersatz gefunden haben. Auch der Hirtenstock wird seinen Teil dazu beitragen, das Kunstwerk zu verteuern. Da er jedoch nicht fehlt, sondern nur beschädigt ist, sind die Kosten für diese Reparatur vermutlich niedriger. Neues Futter erhält damit auch die Diskussion über die Sicherung der Plastik. Einen Teil dazu beitragen kann die richtige Beleuchtung. „Zeitnah wird auch ein Lichtspot installiert werden“, erklärt Stadtsprecherin Susanne Hellmuth. Dieser werde das Kunstwerk optimal ausleuchten. Sobald diese Installation abgeschlossen ist, gehe es in die Feinabstimmung zum Einsatz des verschwundenen Schwertes. Die Restaurierung soll nach der Anbringung des Spots erfolgen.