Stendal Stadtsee: Tote Fische beschäftigen Helfer die ganze Nacht

Von: Stefan Hartmann

Das Technische Hilfswerk Stendal ist mit Mannschaft und Gerät vor Ort. © Hartmann, Stefan

Kurz hatten die freiwilligen Helfer am 23. August noch die Hoffnung, nach 24 Stunden fertig zu sein. Die wurde am Morgen darauf jedoch zerschlagen. Es trieben noch zahlreiche tote Fische im Stadtsee.

Stendal – Nach der ersten Nacht der Arbeiten am Stendaler Stadtsee zeichnet sich ein ernüchterndes Bild ab.. Obwohl die ganze Nacht durch gearbeitet wurde, ist der See noch immer voller toter Fische, erklärt Einsatzleiter Michael Genz am Donnerstagmorgen vor Ort auf AZ-Nachfrage. Untätig waren Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Stendaler Angelverein jedoch nicht. Rund sechs Tonnen Fisch seien bis zum Morgen eingesammelt worden, wird von den Einsatzkräften geschätzt.

Während der Arbeiten in der Nacht habe es zunächst besser ausgesehen. Ob weitere Fische verendet sind, sie wegen der Windbewegungen vorher verteilter oder tatsächlich im Dunkeln einfach nur schlechter zu sehen waren, ist nicht ganz klar. Fest stehe jedoch, dass die Arbeiten weitergehen müssen, sagt Genz. Bisher müssen die Einsatzkräfte aufwendig die Fische mit Keschern aus dem Wasser holen. Schleppnetze oder Ähnliches könnten nicht eingesetzt werden. Damit würde nur noch weiter Schlamm aufgewirbelt und vor allem die Fische, die noch leben, ebenfalls mit eingefangen werden. Derzeit werde überprüft, ob dennoch größeres Gerät zum Einsatz kommen kann. Auch weiteres Personal sei angefordert worden. Wie lange die Arbeiten noch dauern werden und wann der Stadtsee wieder in einen halbwegs normalen Zustand zurückversetzt werden kann, ist noch offen.



Den Grund für das offenbar plötzliche massenhafte Fischsterben kennt die Stendaler Stadtverwaltung noch nicht, wie aus einer Antwort auf AZ-Nachfrage hervorgeht. Es seien Wasserproben entnommen und das Veterinäramt informiert worden. Einen möglichen Verdächtigen hat das Rathaus jedoch ausgemacht: den Klimawandel. „Das Wasser des Stadtsees hat durchgängig eine Temperatur von 24 bis 25° Celsius, was dem Wohlbefinden einheimischer Fische nicht zuträglich ist“, erklärt Stadtsprecherin Susanne Hellmuth. Daran könnten auch die eingesetzten Umwälzanlagen nichts ändern, wird diese Maßnahme verteidigt. Die Löslichkeit des Sauerstoffs im Wasser nehme mit steigender Temperatur ab. „Das sind Umweltfaktoren, welche nicht zu beeinflussen sind“, stellt Hellmuth klar. „Die Umwälzanlagen arbeiten, es gab bisher keine Anzeichen für das plötzliche Versterben der Fische.“



Beobachtet wird das Gewässer aktuell noch immer von einem Ingenieurbüro. Von diesem soll ein Gutachten über die ökologische Situation des Stadtsees erstellt werden. Erst wenn die Ergebnisse und Erkenntnisse aus diesem vorliegen, könnten Entscheidungen zur weiteren Verfahrensweise mit dem Stadtsee getroffen werden.



Mittlerweile hat sich auch die Stendaler Polizei eingeschaltet. Es seien Wasser- und Fischproben entnommen worden, informiert die Polizeiinspektion. Schadstoffprüfungen stehen noch aus. Die Kripo ermittelt.