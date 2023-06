Stendal: Rathaus duldet Obstklau von Stadtbäumen

Abpflücken von Stadtbäumen streng genommen verboten

+ © Hartmann, Stefan Während andere Pflanzen schon prächtig Blüten treiben, ist an vielen Obstbäumen noch nichts zu holen. Die Früchte sind noch grün und unreif. © Hartmann, Stefan

Von Stefan Hartmann

So wie in vielen Städten, stehen auch in Stendal zahlreiche Obstbäume. Immer wieder kommt die Frage auf, ob von diesen einfach gepflückt werden darf. Das Rathaus stellt klar: eigentlich nicht. Es gibt jedoch ein Aber.

Stendal – „Eigentlich ist es schade, dass so viel ungenutzt vergammelt“, sagt Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) über die zahlreichen Obstbäume, die auf den verschiedenen Grünflächen der Stadt und entlang ihrer Straßen zu finden sind. Für den großgewachsenen Mann, der von sich selbst sagt, am liebesten Birnen zu essen, ist es leicht auch höhere Äste zu erreichen. Aber ist das allen Bürgern überhaupt erlaubt? Schließlich gehören die Bäume – und damit auch die Früchte, die an ihnen wachsen – der Stadt.

„Die Rechtslage ist eindeutig“, schreibt die Stadtverwaltung auf AZ-Nachfrage. „Das Pflücken oder Aufsammeln des Obstes von öffentlichen Bäumen ist nicht erlaubt, sondern streng genommen Diebstahl.“ Dass das Obst dem Grundstücks- beziehungsweise Baumeigentümer gehört, gelte auch im Fall der Stadtverwaltung. Vor einer Strafverfolgung muss sich trotzdem – unter bestimmten Voraussetzungen – niemand fürchten. „Das Aufsammeln oder Abernten des Obstes wird jedoch für den Eigenverzehr geduldet, sofern damit keine Beschädigungen der Bäume einhergehen.“ Eigentlich verboten, aber geduldet. Wieso die Stadtverwaltung diese irritierende Regelung nicht ändert, kann sie ebenfalls beantworten. „Eine offizielle Freigabe gibt es nicht, da dann die Verkehrssicherheit gewährleistet werden müsste.“ Dazu gehört auch der Ausschluss von Gefahrenquellen, die wegen Astabbruchs, Stolperfallen oder wegen des möglicherweise nahen Straßenverkehrs entstehen können. Ein solcher genereller Haftungsausschluss sei nicht möglich.



Dennoch bleibt die Kritik, die auch der Oberbürgermeister selbst äußerte: Viele der Früchte vergammeln daher ungenutzt. Zu ändern sei das jedoch kaum. Ideen wie, die Früchte als Obst oder als Saft, für die Schulspeisung zu nutzen oder wohltätigen Zwecken wie der Tafel zur Verfügung zu stellen, bringen hohen Aufwand mit sich. „Das Aufsammeln, Ernten, der Transport und ggf. die Reinigung oder Verarbeitung erfordern einen hohen Personalaufwand, den die Hansestadt Stendal nicht leisten kann. Die Tafel sieht sich ebenso außerstande, hierfür Personal zu stellen. Die Schulspeisung läuft über externe Caterer, die hierfür ebenfalls kein Personal abstellen können“, schreibt Stadtsprecher André Projahn. Trotz zahlreicher Absagen sieht die Stadtverwaltung auch Chancen und Möglichkeiten. „Denkbar wäre im Klostergarten ein begleitetes Ernte- beziehungsweise Sammelprojekt von Stendaler Schulklassen, um das Obst zu verwerten“, ist aus dem Rathaus zu vernehmen. Interessierte Schulen könnten sich diesbezüglich gern an die Hansestadt Stendal wenden, um einen Termin zu vereinbaren.