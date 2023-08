Stendal: Muddi kocht sich in Zuschauerherzen

Von: Stefan Hartmann

Anlässlich des 100 000 Abonnements ihres Youtubekanals kocht Dorothee Oesemann gemeinsam mit Curtis (l.) und Sohn Felix im Stendaler Kids Club Eckstein. © Privat

Dorothee Oesemann erweist sich als Multitalent. Viele Stendaler kennen sie vermutlich als Trauerrednerin. Aber sie hat auch andere Seiten. Mit ihrer Kochkunst hat sie online Millionen erreicht.

Stendal – Den meisten Stendalern ist Dorothee Oesemann vermutlich aus ihrer Arbeit als Trauerbegleiterin bekannt. Ein vielleicht noch viel größeres Publikum kennt sie aber aus einem ganz anderen Spektrum: Unter dem Namen „Kochen mit Muddi“ veröffentlicht Oesemann seit dem 8. Dezember 2020 Kochvideos. 124 Stück sind es mittlerweile. Nun hat sie einen Meilenstein geknackt: 100 000 Menschen haben ihren Kanal abonniert. Ihre beliebtesten Videos „Rouladen vom Rind mit Zeit und Liebe geschmort“ und „Käsekuchen ohne Boden, Quarkkuchen wie bei der Großmutter“ wurden jeweils mehr als eine Million mal angesehen.

Geplant habe sie diesen Erfolg nicht, erklärt Oesemann auf AZ-Nachfrage. Und gerechnet ebenfalls nicht. Eigentlich wollte sie nur ihre Rezepte für ihre Kinder festhalten. Bei der Idee eines Kochbuchs sei jedoch keine Begeisterung aufgekommen, sagt Oesemann. Der Wunsch war, dass sie die Videos macht. „Du hast da manchmal Handgriffe, die in keinem Rezept stehen“, gibt sie die Begründung wieder. Gesagt, getan, landeten nach und nach die ersten Videos auf ihrem neuen Youtubekanal. „Damit unsere Kinder und später vielleicht auch die Enkel einen niedrigschwelligen Zugang haben“, erklärt Oesemann die Entscheidung für die Plattform.



Dass sie plötzlich so einen Erfolg auf der Plattform hat, habe sie überrascht. „Das muss irgendeine Nische gewesen sein, die noch nicht bedient wurde“, versucht sie sich an einer Erklärung. Manchmal sei sie selbst völlig überrascht. „Da macht man ein Video wie man Armer Ritter macht und dann schauen sich das 400 000 Leute an. Das Video zum aufwendigen Braten bekommt aber nur 30 000 bis 40 000.“ Um die Zahlen gehe es ihr aber gar nicht, sagt Oesemann. Für sie sei es ein Ausgleich von ihrer Arbeit als Trauerrednerin. Auch wenn sie sich mittlerweile selbst ebenfalls als Youtuberin bezeichnet. Dennoch soll es beim Hobby bleiben. „Wenn es zu professionell wird, kann schnell Druck entstehen“, stellt Oesemann fest.



Wichtig sei für sie auch die Gemütlichkeit und genau das macht vermutlich auch den Charme ihrer Videos aus, vermutet sie. Es sind keine aufwendigen oder schnellen Schnitte. Ruhig in ihrer Küche stehend, erklärt Oesemann die einzelnen Schritte. Zuschauer können dann, wie bei der eigenen Mutti daheim, über die Schulter schauen und zusehen, wie aus den Zutaten ein fertiges Gericht wird. So habe sich das Projekt als Selbstläufer erwiesen. „Man merkt: Ganz viel lebt es davon, dass man auch aktiv mit der Community kommuniziert“, sagt Oesemann. Daher lese sie sich auch alle Kommentare durch und beantworte, soweit es ihr möglich ist, alle Fragen. Manchmal gebe es auch unfreundliche Kommentare, erklärt sie auf AZ-Nachfrage. Aber die seien sehr selten.



Um ihren Youtube--Erfolg zu feiern, hat sich Oesemann etwas Besonderes überlegt. Nicht nur hat sie das Jubiläumsvideo im Stendaler Kids Club gedreht, sie hat für diesen auch gleich eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Sie selbst steuert für jeden ihrer Abonnenten einen Cent hinzu. Umgerechnet sind das 1000 Euro, sagt sie. „Und meine Abonnenten habe ich auch eingeladen, etwas zu spenden“, erklärt sie. Details zur Aktion sind unter www.kochen-mit-muddi.de zu finden. Oesemanns Youtubekanal und alle aktuellen Videos sind unter www.youtube.com/@kochenmitmuddi abrufbar.