Stendal: Lindgren-Barriere schützt Kinder

Von: Stefan Hartmann

Die Künstlerinnen Rayana Khatueva (v.l.), Ida Wallbaum und Clara Siebert haben die Astrid-Lindgren-Figuren zu Papier gebracht und so geholfen, die Sichtschutzelemente zu gestalten. © Hartmann, Stefan

Schon seit Jahren gab es Probleme mit dem Containerstandort an der Mozartstraße. Immer wieder war unsachgemäß abgeladener Müll auf das Gelände der Ganztagsgrundschule gekommen. Das soll nun ein Ende haben.

Stendal – Es hat ein wenig gedauert, aber ein Problem, mit dem die Ganztagsgrundschule an der Goethestraße in Stendal schon lange gekämpft hat, ist jetzt vom Tisch: Zwischen den Glas-Containern und dem Zaun an der Mozartstraße ist nun eine Barriere. Zuvor war unsachgemäß abgeladener Unrat auf den Schulhof gelangt.

Einfache, einfarbige oder ungestaltete Planen wollte die Schule aber nicht haben. Stattdessen war der Plan entstanden, Figuren aus Astrid Lindgrens Werken zu verwenden. Denn schließlich folgt die Schule dem Lindgren-Konzept. Also haben sich die besonders kunstinteressierten Schüler an das Projekt rangesetzt und Figuren gemalt. Kombiniert wurden die Kunstwerke von den Viertklässlerinnen Rayana Khatueva, Ida Wallbaum und Clara Siebert schließlich mit Fotos von Orten der Schule. So sind Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter, Kalle Blomquist und Michel aus Lönneberga nun an noch mehr Orten der Schule zu sehen. Es ist ein Ergebnis, das sich eindeutig sehen lassen kann, findet Kunstlehrerin Margrit Braun und drückt die drei Schülerinnen noch einmal. Lange werden sie nicht mehr ihre Schülerinnen sein. Bald sind Sommerferien und sie werden an weiterführende Schulen gehen. Zurück bleiben dann die Erinnerungen und die von ihnen geschaffenen Sichtschutze.



Bei diesen ist die Schule nun auf den Geschmack gekommen. Es gebe schließlich noch viele Orte, die verziert werden können. Ebenso wie Lindgren-Figuren, die in solchen Kunstwerken aufgegriffen werden können, sagt Theresa Hofmann, stellvertretende Schulleiterin. Ob und wie noch weitere Planen geschaffen werden können, muss aber die Zukunft zeigen. Ebenso wie die noch immer offene Frage nach dem Schulnamen beantwortet wird. 2022 hatte der Stadtrat die Schulbestrebungen, sich offiziell Astrid Lindgren Ganztagsgrundschule zu nennen, abgelehnt. Zwischenzeitlich hatte es eine erneute Abstimmung mit Eltern und Lehrern gegeben, erklärt Hofmann auf AZ-Nachfrage. Auch bei dieser war das Ergebnis einstimmig für Astrid Lindgren ausgefallen. Einen genauen Plan, wann und wie das Projekt der Schulbenennung weitergeführt werden soll, gibt es noch nicht. Aber die Angelegenheit sei noch nicht vom Tisch, kündigt Hofmann an.