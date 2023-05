Stendal: Landrat Puhlmann widerspricht Urlaubsvorwurf

Von: Stefan Hartmann

Teilen

Dass Landrat Patrick Puhlmann (SPD) seinen Urlaub nachträglich registriert, ist nicht ungewöhnlich – sagt er. Um diesen Punkt zu untermauern, hat er elf seiner insgesamt 20 Urlaubsanzeigen mitgebracht, die dies belegen sollen. © Hartmann, Stefan

Mit einer extra einberufenen Pressekonferenz ist Landrat Patrick Puhlmann (SPD) den Vorwürfen zu seinem vermeintlich unrechtmäßig genommenen Urlaub begegnet. Die zeigt vor allem eins: Im Landratsamt ist dicke Luft.

Stendal – Das mindestens mangelhafte Vertrauensverhältnis zwischen Landrat Patrick Puhlmann (SPD) und seinem Stellvertreter Sebastian Stoll (CDU) hat offenbar einen neuen Tiefpunkt erreicht. „Es erübrigt sich jede Frage zum Vertrauen“, stellt Puhlmann auf AZ-Nachfrage fest. Dass sich der Erste Beigeordnete bei vermuteten Urlaubsvergehen des Landrates nicht an ihn, sondern an die Presse wende, spreche eine eindeutige Sprache. Es sehe nach einer „Aufkündigung der Zusammenarbeit“ vonseiten Stolls aus, sagt Puhlmann bei einer eigens für die Angelegenheit einberufenen Pressekonferenz.

Eigentlich hätte er sich lieber mit anderen Themen beschäftigt, sagt der Landrat. Wie beispielsweise mit dem Haushalt. Stattdessen müsse er sich jedoch seit Tagen mit den Anfragen beschäftigen, die aus diesem „plumpen und lächerlichen“ Angriff herrühren. Denn die Vorwürfe hätten allesamt keine Grundlage. Zum einen weil der Landrat (AZ berichtete) als Hauptverwaltungsbeamter seine Ruhephasen selbst einteilt und diese nicht anmelden müsse. Zum anderen, weil auch andere Vorwürfe an den Haaren herbeigezogen seien. So wird Stoll in einer Tageszeitung aus Halle zitiert, dass Puhlmann den Urlaub vorher anzeigen und freischalten lassen müsse und, dass dies bisher immer so geschehen sei. „Da musste ich fast laut loslachen“, sagt Puhlmann und verweist auf elf Schriftstücke, die er mitgebracht hat. Elf seiner 20 Urlaube seiner bisherigen Amtszeit als Landrat hat er diesen zufolge erst im Nachhinein angezeigt – alle sind von Stoll bestätigt. Das mache Puhlmann nicht zum Spaß, wie er erklärt. Aufgrund von Corona- und Ukrainekrise, Ausfällen bei den Beigeordneten und anderen Gründen habe er in der Vergangenheit seinen Urlaub oft nicht wie geplant antreten können. Aufwendige Stornierungen seien die Folge gewesen. Mit der späteren Eintragung für die Abrechnung werde dies vermieden. Außerdem: Dass sich der Landrat seinen Urlaub vom Stellvertreter bestätigen lassen müsse, sei ebenso unsinnig. „Das mag in seinen kühnsten Träumen so sein“, sagt Puhlmann. Aber: „Der Landrat ist der Dienstherr des Beigeordneten. Patrick Puhlmann ist der Dienstherr von Sebastian Stoll.“



Mit den Vorwürfen Stolls und der Kreis-CDU gehe auch das Geraune einher, dass er sich offenbar einen Lenz mache und versuche, sich mehr Urlaub als ihm zustehe, zu erschummeln. Tatsächlich habe er derzeit 29 noch nicht genommene Urlaubstage aus de Vorjahr angehäuft, die voraussichtlich zum größten Teil Ende September verfallen. Grund dafür, sich mehr Urlaubstage zu erschummeln, habe er daher nicht.



Wieso Puhlmann sich in seiner Abwesenheitsmail dafür entschieden hatte, seine Aufgaben nicht komplett an Stellvertreter zu delegieren, scheint auch am Vertrauensverhältnis zu Stoll zu liegen. Bei einer Abwesenheit von nur einem Tag habe dieser im Winter eigenmächtig ein Schreiben an die Bildungsministerin verfasst und abgesendet, sagt Puhlmann. „Glücklicherweise“ sei da jedoch kein Schaden für den Landkreis entstanden. Jemand anderen in die derzeitigen Aufgaben wie Haushaltsplan und Konsolidierungsgruppe einzuarbeiten, hätte Wochen gedauert. Stattdessen habe er dafür jeden Tag einige Stunden während seines Urlaubs genutzt.



Ob die Vorgänge zu weiteren Konsequenzen führen, wollte Puhlmann noch nicht bewerten. Er wolle nicht unüberlegt handeln, jedoch seine Amtszeit regulär bis Ende März 2027 zu Ende führen. Er wolle etwas für den Landkreis Stendal erreichen, da gehörten jedoch immer zwei dazu. Auf AZ-Nachfrage, ob im Stendaler Kreistag noch konstruktiv gearbeitet werden könnte, erklärte der Landrat nur, dass ihm die Bewertung der Kreistagsarbeit nicht zustehe.



Nach CDU und SPD meldet sich auch die Stendaler AfD-Kreistagsfraktion zu Wort: Sie habe die Vorgänge medial zur Kenntnis genommen, heißt es. Das Verhalten des Landrates sei nicht vermittelbar. Allerdings überrasche es die Fraktion auch nicht, schreibt Ulrich Siegmund, Pressesprecher der Fraktion, am Donnerstag. Es füge sich nahtlos in das „Zweifelhafte Verantwortungsbewusstsein“ des Stendaler Landrates ein.