Stendal: Krankenhaus und Landkreis planen keine Babyklappe

Von: Stefan Hartmann

In Sachsen-Anhalt gibt es insgesamt drei Babyklappen. Eine davon befindet sich in Halle an der Mauerstraße am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara. © IMAGO/steffen schellhorn www.aug

Nach dem Tod eines Babys in Tangerhütte wurden die Rufe nach einer Babyklappe im Landkreis Stendal lauter. Weder die Kreisverwaltung, noch das Johanniter-Krankenhaus Stendal scheinen daran jedoch interessiert zu sein.

Stendal – Nach dem tragischen Tod eines Babys in Tangerhütte ist auch im Landkreis Stendal die Frage nach einer Babyklappe erneut aufgeflammt. Derzeit gibt es drei Stück im Land Sachsen-Anhalt – und keine davon in der Altmark.

„Babyklappen sind nach wie vor umstritten – sie sind nicht die Patentlösung, um Tötungen oder Aussetzungen von Neugeborenen zu verhindern“, antwortet Claudia Klupsch, Sprecherin des Johanniter-Krankenhauses Stendal, auf AZ-Nachfrage. „Babyklappen sind rechtlich nicht erlaubt“, stellt auch Kreissprecher Stefan Rühling in seiner Antwort an die AZ fest. „Vereinzelt seit 1999 eingerichtete Babyklappen werden bisher lediglich geduldet.“ Informationen zur Einrichtung einer Babyklappe im Landkreis lägen der Kreisverwaltung bisher nicht vor. Vermisst werden derartige Vorstöße offenbar ebenfalls nicht. „Der Landkreis sieht die bestehenden Babyklappen sehr kritisch“, heißt es weiter in der Antwort. „Die Ablage eines Kindes durch die Mutter ist dem Grunde nach eine Straftat.“ Daneben werde das Grundrecht des Kindes, jemals Informationen zu seiner Herkunft und seiner leiblichen Familie erhalten zu können, verwehrt. Der Landkreis teile die Auffassung des Deutschen Ethikrates, der 2009 die Aufgabe der vorhandenen Babyklappen empfohlen habe. Unter anderem auch, weil es mittlerweile bessere Möglichkeiten gibt. „Im Mai 2014 hat der Gesetzgeber die Möglichkeit der vertraulichen Geburt geschaffen. Über diesen Weg ist eine deutlich bessere Unterstützung als bei einer anonymen Kindesabgabe in einer Babyklappe gesichert und dem Kind wird das Recht auf Kenntnis seiner Herkunft erhalten.



Diese Option besteht auch im Johanniter-Krankenhaus in Stendal. In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt wird das Angebot der „vertraulichen Geburt“ vorgehalten. „Demnach können Frauen, die ihre Schwangerschaft verheimlichen oder ihr Kind nicht behalten wollen oder können, das Kind im Krankenhaus vertraulich zur Welt bringen“, erklärt Klupsch. „Es handelt sich um seltene Fälle“, ergänzt sie dazu. Für Schwangere in Krisensituationen biete das Krankenhaus außerdem das Babylotsenprojekt an. Gemeinsam mit Organisationen wie dem Netzwerk „Frühe Hilfen“ und „Pro Familia“ und dem Sozialdienst des Krankenhauses werde Müttern, die Hilfe benötigen, vielfältige Unterstützung angeboten. Unter anderem bei Fragen zu Anträgen oder dem Umgang mit Behörden und Sorgen und Belastungen in der Familien-Situation.



Auf dieses Netzwerk pocht auch die Kreisverwaltung. Die öffentliche Kinder- und Jugendhilfe, die Schwangerschaftsberatungsstellen und freien Träger hielten ein umfangreiches Angebot an wirksamen Hilfestellungen für Frauen auch in Not- und Konfliktlagen vor. Wichtig sei, die Informationen zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten einfach zugänglich zu machen. „Ziel ist es, dass schwangere Frauen und Mütter in Not- und Konfliktlagen die benötigte Unterstützung erfahren“, erklärt Rühling. Dafür müsse ein gesellschaftliches Klima vorhanden sein und geschaffen werden, das es diesen Frauen ermöglicht, Vertrauen in die Hilfsangebote zu haben. Eine Veranlassung dazu, eine Babyklappe zu schaffen, sehe der Landkreis nicht.