Stendal: Klage gegen Rettungsdienstbereichsplan kann vier Millionen kosten

Stoll: Risiko nicht sonderlich hoch

Der Rettungsdienst im Landkreis Stendal erhält eine neue Satzung. Theoretisch können die Kostenträger dagegen klagen.

Die Satzung des Rettungsdienstbereichsplans muss regelmäßig angepasst werden. Im Idealfall hat der Kostenträger dem vorher zugestimmt. Im Landkreis Stendal ist das nicht so. Eine Klage ist möglich und kann teuer werden.

Stendal – Der Landkreis muss hoch pokern: Auf die neue Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan könnte eine gerichtliche Auseinandersetzung folgen, denn mit den Krankenkassen als Kostenträger hätte keine Einigung erzielt werden können. Rund vier Millionen Euro stehen auf dem Spiel.

Ein gewisses Risiko stelle die neue Satzung schon dar, erklärt Sebastian Stoll, Stellvertreter des Landrats, den Kreistagsmitgliedern. Aber als sonderlich hoch schätze er sie nicht ein. In den entsprechenden Fachämtern sei die Satzung begutachtet worden. Daher gehe der Landkreis davon aus, dass sie rechtssicher ist. Außerdem sei es auch nicht ungewöhnlich, dass die Kostenträger zunächst mit einer Normenkontrollklage drohen, dann aber nicht handeln und einfach zahlen. Es handele sich in solchen Fällen gewissermaßen um ein Katz-und-Maus-Spiel, mit dem die Kostenerhöhungen einer neuen Satzung herausgezögert werden können. Die Entscheidung zu treffen, sei jedoch notwendig. Ziel sei die Verbesserung der Hilfsfristen. „Trotz des Risikos bitten wir um Zustimmung“, sagte Stoll kürzlich im Kreistag.



Hennig von Katte von Lucke, Fraktion Pro Altmark, zeigte sich jedoch nicht überzeugt. Orte und Zahlen stimmten in Beschlussvorlage und Satzung nicht überein, hielt er der Kreisverwaltung vor. Gegebenenfalls könnten sich aus diesen Unstimmigkeiten Klagepunkte ergeben, wenn beschlossene Details aus diesen Gründen nicht eingehalten werden. Gerade in Anbetracht des Risikos, dass vier Millionen Euro auf dem Spiel stehen. Im Namen der Fraktion beantragte er, den Beschluss noch einmal in den Ausschüssen weiter abzustimmen.



Stoll versuchte die Unstimmigkeiten aufzuklären: Natürlich müssten die Angaben unterschiedlich sein. So sei beispielsweise laut Satzung eine Station in Kläden vorgesehen, die aber noch nicht existiert. Daher müsse nun zunächst Bismark angegeben werden. Stückweise und mit dem Aus- und Weiterbau der Standorte könne dann die Satzung immer weiter geändert und angepasst werden. Landrat Patrick Puhlmann (SPD) erklärte, dass er nicht viel Potenzial in einer weiteren Abstimmung sehe. Man solle nicht weiter vor dem möglichen Risiko davonlaufen. „Es sieht eher nach einer Verzögerungstaktik der Krankenkassen aus.“



Überzeugt war die Fraktion Pro Altmark davon offenbar nicht und hielt an ihrem Antrag zur Behandlung in den Ausschüssen fest, fand jedoch nicht die notwendige Mehrheit. Acht Kreistagsmitglieder stimmten dafür, 27 dagegen und zwei enthielten sich. Mehrheitlich stimmte der Kreistag dafür, das Risiko einzugehen: 30 von ihnen votierten für die neue Satzung. Vier waren dagegen, drei enthielten sich.