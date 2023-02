Stendal: Keine Hochzeit am Valentinstag

Von: Stefan Hartmann

Besonderer Schmuck zum Hochzeitstag kommt im Rathaus generell gut an. So auch bei Wladimir und Fabienne Roytberh, die das Winterwunderland 2022 als erste nutzen konnte, waren glücklich. © Hartmann, Stefan

Besonderer Schmuck und Palindromtage locken immer wieder gerne ins Stendaler Standesamt. Ein Datum lässt die meisten Hansestädter jedoch offenbar eher kalt: Für den Valentinstag wurde lange kein Termin vergeben.

Stendal – Besondere Dekoration ist im Stendaler Standesamt für den 14. Februar, den Valentinstag, nicht vorgesehen. Für wen auch: „Für dieses Jahr wurden am Valentinstag gar keine Eheschließungen angemeldet“, antwortet Stadtsprecherin Susanne Hellmuth auf Nachfrage der AZ.

Das Jahr 2023 sei dabei aber deutlich keine Ausnahme, wie ein Blick in die Hochzeitsstatistik zeigt. 2010 bis 2013 gab es exakt null Hochzeiten im Stendaler Standesamt am Valentinstag. Die große Ausnahme bildet der 14. Februar 2014. Wegen des besonders einprägsamen Datums gab es an diesem Tag eine besondere Dekoration, erinnert Hellmuth. Sieben Paare nutzten die Gelegenheit, um zu heiraten. Im Folgejahr 2015 waren es dann immerhin noch drei Paare, die den vermeintlich romantischsten Tag des Jahres für ihre Hochzeit wählten. Erneut folgten vier Jahre Pause. 2020 gaben sich an diesem Tag drei Paare das Ja-Wort, woraufhin wieder eine Pause eintrat, die bisher anhält.



Generell scheinen die Stendaler jedoch keine Romantikmuffel zu sein. „Für die Winterhochzeiten im Jahr 2022 hat das Standesamt der Hansestadt Stendal durchweg positive Rückmeldungen von den sieben Paaren erhalten“, bestätigt Hellmuth, dass auch aufwendiger geschmücktes Rathaus zur Hochzeit gut anzukommen scheint. Wann jedoch wieder eine besondere Gelegenheit zum Heiraten geboten werden soll, stehe noch nicht fest – und das Rathaus will sich da auch noch nicht in die Karten schauen lassen. Nach dem Palindromtag am 22. Februar 2022 bleibt auch noch einiges an Planungszeit: Das nächste Palindromdatum gibt es erst wieder am 3. Februar 2030. „Das Jahr 2023 gibt schnapszahltechnisch nicht viel her“, stellt Hellmuth fest. Trotzdem seien mit den Mitternachtstrauungen 2009, 2019 der Mondscheintrauung 2025 und der Winterhochzeit 2022 gute Erfahrungen gesammelt worden. Daher solle es weiterhin Sonderaktionen geben. „Dies geschieht aber unregelmäßig und soll etwas Besonderes bleiben“, schreibt die Stadtsprecherin.



Dafür, wieso es am Valentinstag so wenig Hochzeiten gibt, hat die Stadt auch eine mögliche Erklärung parat: Nach den Weihnachtsfeiertagen und auch dem Valentinstag gebe es im Standesamt vermehrt Anfragen zur Ausstellung der Auszüge aus dem Geburtenbuch. „Diese sind Voraussetzung für eine Eheschließung“, erläutert Hellmuth. Daher vermute die Stadt, dass am Heiligen Abend und am Valentinstag viele Hochzeitsanträge gemacht werden. Die Trauungen fänden dann jedoch meist im Sommer statt.