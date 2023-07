Stendal: Keine besonders hohe Kriminalität an der Breiten Straße

Von: Stefan Hartmann

Die Breite Straße in Stendal ist immer wieder Thema des Stadtgesprächs. Zuletzt wurde die Sicherheit infrage gestellt. Die Polizei sieht jedoch keinen Kriminalitätsschwerpunkt. © Hartmann, Stefan

Ladendiebstähle scheinen sich in der Stendaler Einkaufsstraße zu häufen. Das stimmt auch, aber nur teilweise. Die nach der Pandemie wieder steigenden Zahlen sind aber nur ein Teil der Antwort.

Stendal – Die Frage danach, wie sicher Menschen in Stendal leben können, kommt immer wieder auf den Prüfstand. Aktuell konzentriert sich die Sorge auf die Breite Straße. Die Zahl der Ladendiebstähle und anderer Vorkommnisse soll stark zugenommen haben. Auf AZ-Nachfrage erklärt das Polizeirevier Stendal jedoch, dass sich das Kriminalitätsaufkommen im Bereich der Stendaler Einkaufsstraße im Vergleich zu den Vorjahren nicht grundsätzlich verändert habe. Auch wenn es zu dieser Aussage ein paar Einschränkungen gemacht werden müssen.

Wie so häufig muss die Coronapandemie erwähnt werden. Bei geschlossenen Läden und Geschäften begrenzten Besucherzahlen und allgemein weniger Laufkundschaft gab es weniger Gelegenheiten für einen Ladendiebstahl. Dementsprechend sind die Zahlen tatsächlich stark angestiegen – jedoch nur aufs Vorpandemieniveau. 139 Sachverhalte hat die Stendaler Polizei von 2021 bis April 2023 in der Breiten Straße erfasst. 2021 waren es 30, davon 14 Ladendiebstähle, 2022 schon wieder 75, mit einem Anteil von 21 Ladendiebstählen. Im ersten Jahresdrittel 2023 waren bereits 20 Ladendiebstähle unter den 34 erfassten Sachverhalten. Die Anzahl der Diebstähle und dabei insbesondere Ladendiebstähle, habe aktuell zugenommen, erklärt Polizeikommissarin Kim Marise Krumbach für das Revier weiter. Und da kommt ein sehr lokaler Faktor ins Spiel. In der Stadt gibt es aktuell einen Mehrfachtäter. Dieser sei bisher verantwortlich für insgesamt 70 Verfahren im gesamten Stadtgebiet – und auch in der Breiten Straße.



Im Gegensatz zum Diebstahlvorkommen seien Sachbeschädigungen wegen Graffiti „signifikant rückläufig“. Das ist wenig überraschend. Am 8. März 2022, dem Internationalen Frauentag, waren zahlreiche Graffiti in der Innenstadt aufgetaucht. Dieses Einzelereignis fehlt 2023 und sorgen für einen statistischen Rückgang. Quasi in der Mitte befinden sich die Übergriffe, Raub- und Körperverletzungsdelikte, wie Krumbach verdeutlicht, die mit geringen Fallzahlen ebenfalls auf dem Niveau der Vorjahre liegen. Das Polizeirevier zieht ein klares Fazit: „Für die Stadt Stendal ist keine besonders hohe Kriminalitätsbelastung festzustellen.“



Insgesamt sieht das Polizeirevier keine belastbaren Informationen zu einem sinkenden Sicherheitsgefühl. Weder in der Bürgerbefragung zum subjektiven Sicherheitsempfinden noch im aktuellen Geschehen gebe es starke Zeichen dafür. Unabhängig davon habe die Polizei jedoch ihre Präsenz erhöht. In der Innenstadt seien insbesondere Regionalbereichsbeamte unterwegs. Bei Veranstaltungen, wie dem Rolandfest seien ebenfalls mehr Polizisten zu sehen. Insbesondere an Wochenenden sei die Präsenz im Bereich der Innenstadt erhöht worden. Hinzu kommen Präventionsmaßnahmen bei ausgewählten Zielgruppen wie Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und Senioren.



Bürger, die eine Straftat auf frischer Tat beobachten, können tätig werden. Dazu gehört es, Zivilcourage zu zeigen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. „Auf frischer Tat sollte man deeskalierend handeln“, stellt Krumbach fest. In jedem Fall sollte die Polizei sofort informiert werden. Aber auch umstehende Personen können zur Mithilfe aufgefordert werden. Auch eine vorläufige Festnahme des Täters sei für jedermann möglich. In jedem Fall sollten jedoch Ort und Zeit des Vorfalls, die Handlungen des Täters und sein Aussehen gemerkt oder notiert werden, um später den Ermittlungen zu helfen. Ein wichtiger Punkt dürfe auch nicht vergessen werden. „Kümmere dich um das Opfer“, erinnert Krumbach.

Kommentar von AZ-Redakteur Stefan Hartmann: Schlechter Eindruck bleibt haften / Faktoren stapeln sich:

Es fällt leicht, immer nur das Schlechte zu sehen. Aber wenn man einmal fair ist: In Stendal geht es meist recht ruhig zu. Schlägereien, auch größerer Art, gibt es. Ebenso wie Ladendiebstähle und Vorfälle anderer Art. Aber einen massiven Anstieg gibt es nicht. Nur im Vergleich mit den außergewöhnlich ruhigen Pandemiejahren. Aber so wie ein einziger Schreihals in Bus, Bahn oder in der Nachbarschaft reicht, um einen Eindruck nachhaltig zu versauen, ist es auch bei der Kriminalität. Ein Mehrfachtäter, der viele Menschen stört, kann großes Unbehagen auslösen. Nicht nur bei denen, die direkt betroffen sind. Die Stimmung steigt dann stärker an, als die Kriminalität.