Stendal: Freispruch nach Beil-Vorfall in Tourist-Information

Gericht: Keine Nötigung / Aber beängstigendes Erlebnis für Mitarbeiterin

Der Prozess um den vermeintlichen „Überfall mit Beil auf die Stendaler Tourist-Information" endete mit einem Freispruch. Es sei zu keiner Nötigung gekommen, urteilt das Gericht.

Der Prozess um einen vermeintlichen Überfall mit Beil auf die Stendaler Tourist-Information ist zuende. In dieser Angelegenheit wurde der Angeklagte freigesprochen. In anderen Punkten steht eine Bewährungsstrafe an.

Stendal – „Das Ausnutzen von Angst reicht nicht für eine räuberische Erpressung“, stellt Richterin Simone Henze-von Staden bei der Urteilsverkündung in der Causa „Überfall mit Beil auf die Stendaler Tourist-Information“ fest. Dementsprechend könne in dem Tatvorwurf der schweren räuberischen Erpressung nur ein Urteil erfolgen: Freispruch. Das gilt jedoch nicht für die zahlreichen anderen Taten, wegen denen Z. der Prozess gemacht wurde.

An einem will Henze-von Staden keinen Zweifel lassen: Für die damalige Mitarbeiterin der Tourist-Information im Stendaler Rathaus sei es eine „absolut beängstigende Situation“ gewesen. Das zeige sich auch daran, dass sie im Anschluss daran den Arbeitsplatz gewechselt hat, weil sie sich nicht mehr sicher gefühlt hatte. Jedoch habe es keine verbale Bedrohung gegeben. Auch das Beil, das Z. bei sich trug, sei nicht genutzt worden. Es sei lediglich von Z. mitgeführt und auch berührt worden. Doch auch die Mitarbeiterin der Tourist-Information hatte die Vermutung geäußert, dass er sich damit selbst habe beruhigen wollen. Damit könne eine Nötigung nicht sicher festgestellt werden. Der Freispruch erfolge damit aus „tatsächlichen Gründen“, erläutert Henze-von Staden das Urteil.



Anders stellt es sich bei den Diebstählen in Geschäften an der Breiten Straße vom selben Tag dar. Kurz nach dem Vorfall in der Tourist-Information hatte Z. ein Schmuckgeschäft und einen Textildiscounter aufgesucht und dort Waren entwendet. Vermutlich wollte der damals wohnungslose Z. sie weiterverkaufen und damit seinen Lebensunterhalt ermöglichen. Das Diebesgut war kurz nach den Vorfällen bei ihm festgestellt worden. Ebenso unbestritten erwies sich die Täterschaft in zwei weiteren Fällen. Zum einen einem Vorfall in einer Regionalbahn von Magdeburg nach Uelzen, die Z. ohne Fahrschein nutzte. Die Kontrolleurin hatte er dann bedroht, sie abzustechen, wenn sie ihn nicht bis Stendal mitfahren lasse, beleidigt und durch den Zug verfolgt, bis er in Tangerhütte bei Polizeipräsenz den Zug verließ. Damit handele es sich um eine versuchte Nötigung – schließlich hatte Z. keinen Erfolg. Ebenfalls überführt wurde Z. nach einem Einbruch im Stendaler Bahnhof. Wie genau er die Tür des Kiosks geöffnet hatte, war nicht mehr feststellbar. Zeitweise war vermutet worden, dass die Türen mit einem spitzen Gegenstand auseinandergedrückt worden waren – entsprechende Spuren finden sich an der Tür. Doch Z. erklärte, sie sei aufgegangen, nachdem er dagegen getreten hatte. „Auch das ist Gewalt“, stellt Henze-von Staden dazu fest. Mit dem Diebesgut aus Bargeld, Tabakwaren und Alkohol wurde er unmittelbar im Anschluss von der Polizei angetroffen.



Zeit im Gefängnis muss Z. wegen dieser Taten jedoch nicht verbringen. Mehrfach ist bei ihm eine Schizophrenie festgestellt worden. Vor den Taten war er wohnungslos geworden und hatte seine Medikamente abgesetzt – im Verlauf des folgenden halben Jahres kam es zu den Vorfällen. Nach einem Gutachten war damit seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt. Das führe rein rechtlich schon zu einer Schuldunfähigkeit und damit zum Freispruch. „Das bedeutet aber nicht, dass wir nichts tun können“, sagte Henze-von Staden und erläuterte weiter, dass die Allgemeinheit geschützt werden müsse. Daher folgte das Urteil zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus – das zur Bewährung ausgesetzt wurde. Seit mittlerweile zwei Jahren lebt Z. unauffällig in einer eigenen Wohnung, nimmt weder Drogen noch Alkohol zu sich und ist auf seine Medikamente eingestellt. Doch Z. lebt damit nun quasi auf dünnem Eis. Eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes – egal aus welchem Grund – kann das Ende seiner Bewährung bedeuten. Auch wenn er sich nicht regelmäßig bei seinem Bewährungshelfer meldet oder seine Medikamenteneinnahme nicht nachweist. „Medikamente nehmen ist das A und O!“, ermahnt ihn die Richterin und fügt noch hinzu: „Kein Alkohol, keine Drogen und schon gar keine Straftaten!“