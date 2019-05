Stendal: AfD und Freie Stadträte kontern

Wahlzettel für den Urnengang am Sonntag.

Stendal – Nach der Attacke von Dr. Herbert Wollmann (SPD) holt Dietrich Schultz für die AfD zum Gegenschlag aus und spricht von „Entgleisungen“. Der Stendaler Wahlbetrug der CDU 2014 sei sehr wohl noch ein Thema.

Der Sozialdemokrat scheine zu vergessen, „dass bisher nur ein Täter in dieser Sache verurteilt wurde“.

Und weiter: „Die Hintermänner und -frauen, Mitwisser, Dulder und Befürworter dieser Wahlfälschung sind noch immer nicht zur Verantwortung gezogen“, glaubt Schultz, der in der Einheitsgemeinde Tangerhütte lebt und für seine Partei in den Kreistag einziehen will.

Die Freien Stadträte Stendal werten Wollmanns Äußerungen als „persönlichen Aussetzer im Wahlkampfmodus“. Ob aktueller Entwicklungen müsse es auch derzeitigen Stadtratsmitgliedern zugestanden werden, ihre Haltung zu prüfen und Konsequenzen zu ziehen, teilt Wolfgang Eckhardt mit. Er habe bereits im März seine Motive dargelegt. Wollmanns Darstellung zeige, dass die Aufarbeitung eben noch nicht abgeschlossen sei. „Der Mythos der Einzeltäterschaft ist nicht weiter aufrechtzuerhalten.“

Wollmann, Spitzenkandidat der SPD bei der Stadtratswahl, meint, dass einige Mitbewerber die Wahlaffäre wieder in den Vordergrund schöben und hat sich darüber verwundert gezeigt. Sowohl Büttner und die AfD als auch Eckhardt, derzeit in der Fraktion CDU / Landgemeinden, hätten sich die vier Jahre über im Stadtrat dazu ausreichend zu Wort melden können.

Die Kommunalwahlen am nächsten Sonntag werden mit Spannung erwartet. Für den Stendaler Stadtrat bewerben sich auch zwei parteiunabhängige Gruppen. Und zur Kreistagswahl treten erstmals die AfD und Pro Altmark, ein überparteilicher Zusammenschluss, an. tz