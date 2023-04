Stendal: Fellnasen wollen Schnüffler werden

Von: Stefan Hartmann

Manchmal lassen sich die Spürnasen von neugierigen Beobachtern ablenken. © Hartmann, Stefan

Die Personensuche will gelernt sein. Das gilt nicht nur für die Hunde, die ihre feine Nase einsetzen, um jemanden aufzuspüren, sondern auch für ihre menschlichen Begleiter.

Stendal – Aufmerksam schnuppernd kommt Ruffy aus einem Gebüsch im Norden Stendals. Sie zieht Martina Böttcher vom Johanniter-Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming hinter sich her. Ruffy geht an der Straße kurz auf und ab, schaut sich um und dann ihre Hundeführerin an – und bekommt dafür ein Lob. In der simulierten Suche ist die Person an dieser Stelle in ein Auto gestiegen, womit die Spur endet. Das hat Ruffy mit dem Blick angezeigt und somit den Auftrag erfüllt.

Die Ausbilder der German Bloodhound Mantrailing Association (GBMA) haben den Tieren einen anspruchsvollen Parcours aufgebaut. Nicht nur muss am Ende erkannt werden, dass die Spur endet: Es sind auch zwei Personen gleichzeitig zu erkennen. „Da muss wirklich der Kopf eingeschaltet werden“, sagt Bernd Olschewski, Vizepräsident der GBMA. Das gelte insbesondere, wenn sich die Spuren trennen oder eine davon auf dem Pfad zurückgeht, um dann abzubiegen. Denn einfach nur einen Geruch festzustellen und diesem zu folgen, mache noch keinen Mantrailer. Früher seien oft die sogenannten Flächenspürhunde genutzt worden, erklärt Olschewski. Sie seien sehr gut dazu geeignet, um beispielsweise in einem großen Waldstück nach Personen zu suchen. Ergebnisse gibt es dabei recht schnell, für Suchen in städtischen Gebieten sei das jedoch nicht geeignet. Denn, dass dort Menschen unterwegs sind, wisse man schließlich offensichtlich schon vor Suchbeginn. Ein Mantrailer muss aber in diesen beiden Gebietsarten – und weiteren – arbeiten können. Und um das zu erproben und auszubilden, ist die Gruppe nach Stendal gekommen, nachdem ihr Treffpunkt aus den Vorjahren in Havelberg nicht mehr zur Verfügung stand (AZ berichtete). Stendal sei aber optimal für die Hundeausbildung geeignet, sagt Olschewski. Denn in der Stadt gebe es sowohl belebte Gebiete wie die Innenstadt und Fußgängerzone sowie naturbelassenere Stellen wie an der Lise-Meitner-Straße, an der geübt wurde.



Prinzipiell sei jede Hundeart dafür geeignet, zum Mantrailer ausgebildet zu werden, erklären die Vereinsmitglieder. Auch wenn manche dabei schon Vorteile haben. An vermutlich erster Stelle stehen die Bloodhounds, die in den USA schon genutzt wurden, um Sklaven wieder einzufangen, wie Vereinsvorsitzende Susanne Badura auf die unrühmliche Vorgeschichte der modernen Personensuche hinweist. Ein Mops hingegen hätte eher mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Das liegt nicht nur an den kurzen Beinen, schließlich müssen teilweise lange Strecken gelaufen werden, sondern auch an der kurzen Nase und den Atemproblemen. Ein Hund, der einer Spur folgt, atmet rund dreimal so viel wie normal und kann sich nicht gleichzeitig übers Hecheln abkühlen. Deshalb muss der menschliche Begleiter auch darauf aufpassen, dass sich der Hund nicht überanstrengt. Denn für die Tiere sei die Spurensuche vor allem eins: Ein großartiges Spiel. Daher müsse sich auch niemand Sorgen ums Tierwohl machen. Spuren zu finden, mache ihnen schon Freude, dann auch noch dafür belohnt zu werden, ist quasi doppeltes Glück. „Der Hund muss Spaß haben“, sagt die Vereinsvorsitzende. Das sei auch die viel wichtigere Frage, als die nach der Rasse, um festzustellen, ob sich ein Hund als Mantrailer eignet. Wenn ihm das Suchen kein Vergnügen bereitet, werde er es auch nicht tun.