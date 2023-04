Stendal: Fahrradklimatest 2022 fällt vorteilhafter aus

Von: Stefan Hartmann

Positiv bewerten der Allgemeinde Deutsche Fahrrad-Club und die Teilnehmer an dessen Erhebung die zahlreichen für den Rad-Gegenverkehr freigegebenen Einbahnstraßen in Stendal. © Hartmann, Stefan

Ein Ergebnis, auf dem sich die Stadtverwaltung ausruhen will, ist es nicht: Stendals Wertung im Fahrradklimatest des ADFC ist im Vergleich zu 2020 gestiegen. Trotzdem sehen die Teilnehmer noch deutlichen Besserungsbedarf.

Stendal – Fahrradfahren ist in Stendal offenbar noch immer keine angenehme Angelegenheit, wenn auch weniger schlimm als in den Vorjahren, wie die Ergebnisse des Fahrradklimatests 2022 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) nahelegen. Der Hansestadt wird demnach eine leichte Verbesserung bescheinigt. Die Schulnote steigert sich von 4,43 auf 4,27 und die Platzierung von 386 auf 365. Die Bewertung beruht auf der Beantwortung von 155 Teilnehmern – 26 mehr als 2020.

Die erste Frage, die der Fahrradklimatest aufführt, ist, ob das Radfahren in der jeweiligen Stadt Spaß macht oder Stress bedeute. Gleichbleibend zur vorherigen Erhebung liegt die Schulnote bei 3,9 und ist damit um 0,4 schlechter als der Durchschnittswert bei anderen Orten der Größenklasse 20 000 bis 50 000 Einwohner. Insbesondere in Punkten der Verkehrssicherheit sehen die Teilnehmer Nachholbedarf. Akzeptanz von anderen Verkehrsteilnehmern sei offenbar nicht zu erwarten. Mehr als ein Drittel vergaben die Schulnote fünf für diese Behauptung: Als Radfahrer werde man nicht ernst genommen. Dementsprechend schlecht sind auch andere Wertungen: Note 4,8 für das Vorgehen der Stadt gegen Falschparker auf Radwegen. Note 4,4 für die Radwegreinigung und sogar nur 4,6 für den Winterdienst. Note 4,6 gibt es ebenfalls für das Sicherheitsgefühl und die häufigen Konflikte mit Autofahren. Weniger schlimm bewerten die Radler den Kontakt mit Fußgängern: Immerhin reicht es in diesem Punkt für die Note vier.



Auch baulich gibt es offenbar Nachholbedarf in Stendal: Note 5,1 für die oft zu schmalen Radwege. 4,8 für den baulichen Zustand und nur 4,9 für die Vorbeiführung an Baustellen, bei denen man häufig zum Absteigen gezwungen werde. Große Hoffnungen darin, dass sich die Situation verbessert, zeigen die Erhebungsteilnehmer jedoch nicht: Note 4,8 gibt es für die Aussage, dass „in jüngster Zeit besonders viel für den Radverkehr getan wird.“ Note fünf hagelt es für die Werbung für das Radfahren in Stendal. 48 Prozent der Befragten vergaben sogar Note sechs.



Es ist jedoch offenbar nicht alles schlecht: Note 2,8 gibt es für die Erreichbarkeit des Stadtzentrums mit dem Fahrrad. Immerhin noch Note 3,2 für die zügige Erreichbarkeit anderer Ziele. Die Orientierung per Wegweiser mit der Notenbewertung 3,8 wirkt auf den ersten Blick nicht berauschend, ist aber vergleichsweise gut: Im Vorjahr gab es in diesem Punkt noch Note 4,8. Dennoch liegt die Stadt selbst bei diesen vorteilhaften Bewertungen hinter dem Schnitt vergleichbarer Städte. In einem Punkt zieht sie jedoch klar vorbei: Die Freigabe von Einbahnstraßen für Radfahrer, die in die Gegenrichtung unterwegs sind, wird von den Teilnehmern positiv bewertet. Dafür gibt es Note 2,8. Der Schnitt bei Städten ähnlicher Größe liegt bei 3,2. Diesen Vorzug sieht auch der ADFC in seiner Auswertung. Neben den in Gegenrichtung für Radler geöffneten Einbahnstraßen besteche Stendal im Vergleich mit anderen Städten unter anderem mit den Fahrradmitnahmemöglichkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln, was jedoch weniger an der Note 4,0 von Stendal liegt, sondern der schwachen Vergleichswertung 4,4 im Städteschnitt. Aus eben dieser Begründung fällt auch die Note 4,3 für die Abstimmung von Ampelschaltungen auf Radfahrer im Städtevergleich, Note 4,6, positiv auf.

„Das Ergebnis des ADFC-Fahrradklimatest 2022 ist Ansporn für die Hansestadt Stendal noch fahrradfreundlicher zu werden“, wird Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) in einer Antwort auf AZ-Nachfrage bei der Stadtverwaltung zitiert. „Ich selbst bewege mich täglich mit dem Rad durch die Stadt und sehe auch die vorhandenen Defizite“, heißt es weiter. Dennoch bleibe das Fahrrad ein günstiges und klimafreundliches Verkehrsmittel. „Wir werden uns die Rückmeldung der Bürgerinnen und Bürger nun genauer anschauen, um den leichten Aufwärtstrend beim Radverkehr weiter auszubauen. Ziel ist es, auf Grundlage des Verkehrskonzeptes den Radverkehr zu fördern. Bei Straßenbaumaßnahmen werden Belange des Radverkehrs daher besonders berücksichtigt.“