Stendal: Einkaufswagenodyssee nimmt kein Ende

Von: Stefan Hartmann

Teilen

Nicht nur in Stendal-Stadtsee, auch in anderen Teilen der Stadt finden sich Einkaufswagen auf Hinterhöfen und in Grünflächen. Ihrem natürlichen Lebensraum entspricht das eigentlich nicht. © Hartmann, Stefan

Eine Zeit lang war der Käfig, den die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft aufgestellt hatte, um zurückgelassene Einkaufswagen einzusammeln, fast leer. Offenbar nicht lange. Langsam füllt er sich wieder.

Stendal – Eine Zeit lang war der Käfig an der Stadtseeallee fast leer. Nun hat er sich wieder mit Einkaufswagen gefüllt. Schon seit Längerem wird in Stendal Stadtsee darum gepokert, wie die zurückgelassenen Einkaufshilfen wieder zu ihren Besitzern zurückkehren.

Daniel Jircik, Chef der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG), ist ein offener Vertreter der Broken-Window-Theorie. Sie besagt grob verkürzt: Wo bereits ein Schaden ist, taucht garantiert ein zweiter auf. Also müssen Probleme schnell behoben werden, damit ein Quartier sauber und ordentlich bleibt und nicht aus einer Lodderecke ein schmuddeliges Viertel wird. Also sammelt die SWG seit geraumer Zeit die Einkaufswagen ein und lagert sie in ihrem Käfig zwischen, um sie geordnet zurückgeben zu können (AZ berichtete). Leider, so sagt Jircik, funktioniere das nicht so gut wie er sich das vorgestellt hatte. Vielleicht habe er da ein wenig zu optimistisch gedacht. Sein Angebot an die Einkaufsmärkte in dem Gebiet war, die Wagen zu einem „minimalen Preis“ einzusammeln. Aber nicht alle Geschäftsführer hätten das Angebot angenommen. Sie nutzten dann teilweise eigenes Personal. Da es bereits bezahlt wird, entstünden keine zusätzlichen Kosten für sie.



Letztlich sei es auch egal, sagt Jircik. „Die Dinger müssen weg“, bringt er das Ziel der Maßnahme noch einmal auf den Punkt. Und für das Problem müsse es eine Lösung geben, die nun gefunden wurde. Das Sammelsurium von Markt- und SWG-Herangehensweisen sei zwar ein wenig unübersichtlich, aber letztlich sei es sekundär, wie die Einkaufswagen verschwinden. „Solange das Gebiet in Ordnung ist, ist es egal, wer es macht“, zeigt sich Jircik trotz Leidenschaft in der Sache letztlich pragmatisch.



Aber eins frage man sich schon: „Was macht das psychologisch mit den Mietern?“, greift Jircik eine AZ-Nachfrage auf. Schließlich könnte aus der Not, Gewohnheit werden. Das Zurücklassen der Einkaufswagen von Einzelnen mache es erforderlich, dass aufgeräumt wird. Letztlich könnte dies jedoch eher als Service aufgefasst werden. So scheint es bislang im Fall der Einkaufswagen noch nicht zu sein. Zumindest finden sich entführte Einkaufswagen in vielen Teilen der Stadt und stehen nicht nur auf Hinterhöfen, die zur SWG gehören. Aber dennoch ist das Thema der Mieterpsychologie präsent. Denn so einen ähnlichen Fall habe es vor einigen Jahren bereits gegeben, sagt Jircik. In einem Haus hatten einige Mieter plötzlich angefangen, ihren Müll vor die Wohnungstüren zu stellen. Der Hausmeister wollte, dass es dort aber ordentlich ist, und fing an den Müll einzusammeln. „Das geht natürlich nicht“, erklärt Jircik. Dann wäre der Hausmeister irgendwann auch der Müllrunterbringer. In diesem Fall war die Lösung offensichtlich. Bei den Mietern klingeln und diese direkt auf das Problem ansprechen. Im Fall von den zurückgelassenen Einkaufswagen gehe das nicht so einfach. Wären die Verursacher ebenso unkompliziert aufzuspüren, bestünde das Problem nicht. Vermutlich sei eine exakte Zuordnung der Wagen nur mit einer durchgehenden Videoüberwachung möglich. Und eine Kamera in jeder Rabatte sei nicht das, was die SWG wolle, sagt Jircik.