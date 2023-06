Stendal: Dom legt mit Festjahr nach

Von: Stefan Hartmann

Der Baubeginn des Stendaler Domes war vor rund 600 Jahren. © Hartmann, Stefan

2023 nicht mehr, aber für 2024 steht ein Festjahr im Kalender. Vor rund 600 Jahren wurde der Dombau in Stendal begonnen. Wann genau ist nicht exakt sicher. Deshalb richtet sich die Kirche nach der Ersterwähnung.

Stendal – Eine gewisse diebische Freude war den Stendaler Philatelisten schon anzumerken: Mit ihrem Sonderstempel zu 600 Jahre Baubeginn des Stendaler Doms St. Nikolaus sind sie der Kirche bei möglichen Feierlichkeiten zuvorgekommen. 2024 soll es aber soweit sein: Geplant wird aktuell ein Festjahr, erklärt Dompfarrer Markus Schütte.

Die Vorgänge nimmt er sportlich: Die Kirche freue sich sehr über den Eifer der Philatelisten, erklärt er auf AZ-Nachfrage. Es sei schön, dass extra für den Anlass etwas entworfen wurde. Aber auch einen zweiten Platz kann man ausgiebig feiern. „Wir orientieren uns an der ersten urkundlichen Erwähnung“, erklärt Schütte das vermeintlich zu spät stattfindende Fest. Außerdem: Ganz exakt könne der Baubeginn des Stendaler Doms gar nicht auf ein Datum festgenagelt werden. Fest steht, dass der Dom alt ist. Rund sechshundert Jahre. Aber ein Dokument, in dem der Baubeginn explizit benannt wird, ist bislang nicht gefunden worden, erläutert der Dompfarrer die Quellenlage. „Das erste was man hat, ist ein Ablassbrief von 1424“, sagt Schütte. Dieser wurde zur Finanzierung des Baugeschehens erworben. Ebenso wie beispielsweise bei dem Alter von Städten und Siedlungen sind solche Daten allerdings mehr ein Hinweis denn ein festes Datum. Wenn eine Stadt in einem bestimmten Jahr zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde, ist sie schließlich nicht über Nacht aus dem Boden geschossen. Sie ist vermutlich schon älter – möglicherweise sogar deutlich älter.



Ganz so extrem wird es im Fall des Stendaler Doms jedoch nicht sein. Aber genau sagen könne heute dennoch niemand mehr, ob der Baubeginn 1423, 1422 oder doch schon in den Vorjahren stattfand. Als derzeitiger wissenschaftlicher Konsens wird jedoch 1423 als Baustart betrachtet. Dafür gibt es zwei Quellen: Zum einen eine Untersuchung von 1862, die aus dem Ablassbrief das Jahr 1423 ableitet. Das Alter einer anderen Quelle liegt im Dunkeln: An der Stirnwand des südlichen Querschiffes war früher ebenfalls das mögliche Baudatum 1423 verewigt gewesen. Die Wand ist im Zweiten Weltkrieg jedoch zerstört worden. Wer und vor allem, wann die Zahl dort angebracht hat, ist jedoch unklar. Möglicherweise hatte sich der Verfasser ebenfalls auf die Untersuchung von 1862 bezogen.



Deshalb ist die erste bekannte urkundliche Erwähnung zum Fest-Datum erwählt worden. Gefeiert wird vom 7. April bis Ende September, verrät Schütte schon einmal vorab. „Feste, Konzerte, Publikationen, ...“, zählt er auf. Was genau alles stattfinden soll, werde derzeit noch intensiv vorbereitet. Ein Programm soll dann voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte herausgegeben werden. Im Idealfall finden die Veranstaltungen auch teilweise auf einer Baustelle statt. „Aber es ist dann eine schöne Baustelle“, betont der Dompfarrer. Denn das Ziel der Domsanierung steht ebenso weiterhin fest im Kalender.