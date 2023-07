Stendal: Das Aufräumen nach dem Sturm geht weiter

Von: Stefan Hartmann

Die große Blutbuche auf dem Winckelmannplatz hat nach dem Sturm einige Äste verloren. Welche Auswirkungen das auf die Beleuchtung hat, muss sich noch zeigen. © Hartmann, Stefan

Das Unwetter hielt nur relativ kurz an. Doch die Aufräumarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Zahlreiche Bäume im Stadtgebiet sind beschädigt. Auch Dächer und Schilder haben etwas abbekommen.

Stendal – Während die Aufräumarbeiten nach dem Sturmereignis von Mittwochfrüh noch weitergehen, wird am Donnerstag an vielen Stellen erst das Ausmaß er Schäden ersichtlich. In der Krone der Blutbuche am Winckelmannplatz klafft ein tiefer Riss. Ob die mitwachsende Beleuchtung danach noch funktioniert ist eine Frage, die erst eine spätere Auswertung ergeben kann.

Manche Wege am Stadtsee waren auch am Tag nach dem Sturmereignis noch nicht wieder begehbar. © Hartmann, Stefan

An vielen Stellen der Stadt sind die Kettensägen zu hören. Noch sind nicht alle Wege wieder begehbar. Während am Stadtsee teilweise noch ganze Bäume auf einigen Wegen liegen, scheinen die Arbeiten im Bebelpark weiter fortgeschritten zu sein. Überwiegend sind es Flatterbänder, die die Wege blockieren. Doch davon lassen sich offenbar viele Stendaler nicht aufhalten, denn immer wieder sind dort Radfahrer und Fußgänger zu sehen.



Mindestens 13 Einsätze musste die Feuerwehr im Landkreis Stendal am Mittwoch absolvieren. Mehrere Bäume und Äste stürzten auf Straßen und Autos. Einsatz Nummer neun betraf die herabstürzenden Dachziegel am Kornmarkt. Ein Teil davon stammt offenbar vom Rathausdach. Das Gerüst, von dem aus die Schäden des Sturms Zeynep vom 2. Februar 2022 behoben worden waren, ist erst kürzlich abgebaut worden.



Die Kita Färberhof hat nachgefragt: Sie darf sich etwas vom Holz mitnehmen, um damit Lagerfeuer zu veranstalten. © Hartmann, Stefan

Einige versuchen aber auch das Beste aus dem Sturmereignis zu machen. Unter Aufsicht von Lena Linke sind die Kinder vom Färberhof mit zwei Bollerwagen vorgefahren, um sich etwas von dem Holz mitzunehmen. „Wir haben und Erlaubnis gefragt“, betont Linke jedoch. Denn ohne diese wäre es Diebstahl. Zum bald anstehenden Schultütenfest findet traditionell auch immer eine Übernachtung im Färberhof statt. Dabei dürfen ein Lagerfeuer und natürlich auch Stockbrot nicht fehlen.