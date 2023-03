Stendal-Briefmarke kommt zurück

Von: Stefan Hartmann

Die Briefmarke „1000 Jahre Stendal“ wird erneut verfügbar gemacht. Jedoch soll es bei dieser Gelegenheit einen neuen Sonderumschlag geben. © Hartmann, Stefan

Die Jubiläumsbriefmarke „1000 Jahre Stendal“ war beim Sonderpostamt zügig vergriffen. Sammler sollen nun eine zweite Chance erhalten. Der Briefmarkenverein Stendaler Roland lockt mit einem besonderem Stempel.

Stendal – Die Jubiläumsbriefmarke „1000 Jahre Stendal“ wird ein weiteres Mal zum Verkauf angeboten. Bei dem Sonderpostamt im Jubiläumsjahr hatten nicht alle interessierten Stendaler die Gelegenheit, das Postwertzeichen zu erwerben, wie Helge Schinkel vom Briefmarkenverein Stendaler Roland auf AZ-Nachfrage erklärt. Es habe schlicht zu wenig gegeben, erläutert er.

Dieser Fehler soll nun behoben werden: Am 1. April findet im Stendaler Rathaus nicht nur der Verbandstag des Verbandes der Philatelisten Nordost statt. Gleichzeitig können auch interessierte Bürger das Rathaus besuchen und dort unter anderem die Jubiläumsbriefmarke erwerben. So sollen alle, die bei der ersten Gelegenheit Pech hatten, nun die Chance erhalten, die Briefmarke vor Ort kaufen zu können. Dafür bauen nicht nur der Briefmarkenverein Stendaler Roland als auch der Verband Stände auf. Es soll auch weitere Händlerstände für Briefmarken und philatelistisches Zubehör geben. Noch ein weiteres Highlight soll Interessierte in den Kleinen Sitzungssaal des Stendaler Rathauses locken. Es gibt einen Sonderstempel und Sonderbeleg „600 Jahre Grundsteinlegung Stendaler Dom“ käuflich zu erwerben, kündigt Schinkel an.



Wer einfach nur schlendern möchte, kann sich Schinkels mehrfach auf Wettbewerbsausstellungen goldprämierte Sammlung „Die Währungsreformprovisorien 1948 im Bereich der Stendaler Postämter“ anschauen. Erstmals hingegen gezeigt wird Schinkels Sammlung „Bezirksstempelaufdrucke 1948 in der SBZ – Die Leitsätze“ sowie Gisela Stanges Sammlung „Die Postgeschichte der Stadt Tangermünde“.



Die Veranstaltung kann am Sonnabend, 1. April, von 9 bis 16 Uhr besucht werden. Der Verbandstag des Verbandes der Philatelisten Nordost mit Wahl eines neuen Vorstandes findet von 11 bis 14 Uhr im Festsaal statt. Alfred Schmidt, Präsident des Bundes Deutscher Philatelisten, hat sein Kommen angekündigt. Planmäßig soll auf dem Verbandstag ein neuer Vorstand gewählt werden.



Der Verband hat deutlich überregionale Bedeutung, erklärt Schinkel auf AZ-Nachfrage. In ihm vereint sind alle der sogenannten neuen Bundesländer außer Thüringen. Stendal übernehme sich jedoch nicht mit der Ausrichtung. Damit habe der Verein Erfahrung, sagt Schinkel.