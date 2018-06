Stendal: Brand in Werkshalle

Brand in Stendal: Feuerwehren aus Stendal und Wahrburg im Einsatz / Keine Verletzten

+ © Krug Brand einer Werkshalle eines Hydraulik- & Pneumatik-Anbieters in Stendal. © Krug

pm/jsf Stendal. Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Brand in der Werkshalle eines Hydraulik- & Pneumatik-Anbieters in der Stendaler Daimlerstraße.