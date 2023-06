Stendal: Balkonbrand an Stadtseeallee sorgt für Sachschaden

Von: Stefan Hartmann

Obwohl die Stendaler Feuerwehr schnell vor Ort ist und zu löschen beginnt, breitet sich das Feuer auf dem Balkon aus und greift um sich. © Hartmann, Stefan

Der Brand mehrerer Balkone hat am Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz an der Stadtseeallee geführt. Personen sind bei dem Brand nicht verletzt worden.

Stendal – Balkonbrand: Um kurz vor 16 Uhr ertönen am Dienstagnachmittag die Martinshörner. Trotz des schnellen Eingreifens der Stendaler Brandschützer breitet sich das Feuer von einem Balkon auf den Nächsten aus. Auch im Erdgeschoss entstehen kleine Flammen in den Balkonkübeln.

Die Brandursache ist noch unklar, erklärt Einsatzleiterin Julia Romanow vor Ort auf AZ-Nachfrage. Aber der Brand konnte gelöscht werden. Personen mussten nicht gerettet werden. Die Bewohner hätten sich selbstständig evakuiert, erklärt sie. Das bestätigt auch die Integrierte Leitstelle Altmark in Stendal: Verletzte seien nicht zu beklagen.

Die Bewohnerin, auf deren Balkon der Brand ausgebrochen sein soll, war völlig konfus, erklären ihre Nachbarn. Die Frau habe sich panisch bei ihnen gemeldet und gefragt, was sie tun solle. Mehrere von ihnen hätten dann den Notruf gewählt und die Feuerwehr alarmiert.

Es dauert nicht lange, dann ist auch die Anja Krüger von der Wohnungsbau-Genossenschaft Altmark vor Ort, um sich einen Eindruck vom Schaden zu machen. „Jetzt müssen wir erst einmal die Mieter unterbringen“, sagt sie gegenüber der AZ. Keinen Schlafplatz zu haben, ist also offenbar keine Gefahr, die den Mietern in Kürze droht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 40 000 Euro. Zum Brandzeitpunkt soll sich nur eine 16-Jährige in der nun wegen der Rauchgase unbewohnbar gewordenen Wohnung befunden haben. Die Unterbringung der Mieter erfolge in städtischen Notunterkünften. Die Kripo ermittelt nun die Brandursache.