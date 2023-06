Stendal: Apothekenprotest trifft oft auf Zustimmung

Von: Stefan Hartmann

Einen freien Tag hat das Team der Apotheke am Stadtsee trotz Streik nicht. Sophie Hunger (v.l., PTA), Anita Steding (PKA) , Apothekerin Carolin Schwenke, Bonny Paasche (Backoffice) und Apothekerin Alexandra Kiefel, informieren Kunden. © Hartmann, Stefan

Mit einem bundesweiten Protesttag wollten Apotheken auf Probleme im Gesundheitswesen hinweisen. Ihre Türen blieben daher am 14. Juni geschlossen.

Stendal – Eigentlich müsste eine ganze Woche gestreikt werden – sagt Renate Bogasch, Stammkundin, zum Team der Apotheke am Stadtsee. Fünf Frauen aus dem Team sind vor Ort, aber anstatt Kunden hineinzulassen, haben sie ein rotes Absperrband aufgestellt. Der bundesweite Protesttag der Apotheken hat begonnen.

Bogasch kann den Grund für den Streik gut nachvollziehen: In der DDR hieß es, dass die Apotheker gut verdienen, erklärt sie. Wer sich aber heute genauer informiere und von diesem Klischee abrückt, sehe, dass es heute anders sei. Die einzigen, die gut verdienen seien die Pharmakonzerne und die Krankenkassen. „Und dann muss man trotzdem bei Medikamenten etwas dazu zahlen“, beschwert sie sich. Daher könne sie den Frust – und damit auch den Streik – gut verstehen.



Für das Apothekenteam ist das natürlich ein beruhigendes Statement. Die meisten Kunden hätten mit Verständnis auf den Streik reagiert, sagt Apothekerin Alexandra Kiefel. Jedoch habe es auch ein paar gegeben, die etwas aufgebrachter reagiert hätten. Die Mehrzahl hätte jedoch auch schon vorher vom Streik gewusst. „Aber manchmal den genauen Tag nicht parat gehabt“, sagt Kiefel. Dass die Kunden jedoch überwiegend hinter den Apotheken stünden, sei auch für sie eine Erleichterung. Schließlich ist es bei diesem Streik dasselbe Problem, wie bei jedem anderen: Betroffen sind letztendlich immer die Kunden und Nutzer. Das die Nachricht auch in der Politik ankommt, die etwas ändern soll, könnte vor Ort nur gehofft werden.



Während es an der Stadtseeallee überwiegend ruhig zugeht und andere Apotheken, wie beispielsweise die Löwenapotheke am Marktplatz, komplett geschlossen sind, muss andernorts rangeklotzt werden. Apotheker Christoph Schaefer hat nur wenig Zeit, um den bisherigen Protesttag zu reflektieren. In der Roland-Apotheke sind zahlreiche Kunden: Sie hat Notdienst und ist dementsprechend geöffnet (AZ berichtete). Wegen des Protesttags haben die Mitarbeiter dort besonders viel zu tun. Denn einige der Mitarbeiter nehmen an der Kundgebung in Berlin teil. Damit hat das in Stendal verbliebene Team besonders viel um die Ohren.