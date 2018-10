Stendal: 50-jähriger Harley-Fahrer stürzt in Linkskurve und erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen

jsf/pm Stendal. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person kam es am Samstagnachmittag gegen 13.57 Uhr im Bereich der Parkstraße.

Ein 50-jähriger Krad-Fahrer aus Tangermünde befuhr in Stendal die Parkstraße aus dem Ostwall kommend in Fahrtrichtung Arneburger Straße. Aus bislang unbekanntem Grund kam er in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Krad der Marke Harley Davidson zu Fall, stieß in weiterer Folge gegen den rechtsseitigen Bordstein und kam auf der Straße liegend zum Stillstand.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Krad-Fahrer kurze Zeit später im Krankenhaus Stendal seinen schweren Verletzungen. Am Krad entstand Sachschaden. In Folge der Rettungsmaßnahmen sowie der Verkehrsunfallaufnahme musste die Parkstraße in beiden Richtungen für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der Polizei Stendal unter der Telefonnummer (0 39 31) 68 52 91 zu melden.