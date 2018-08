Stendal: 20-jährige Fußgängerin von Auto erfasst und tödlich verunglückt

Schrecklicher Verkehrsunfall auf der Stadtseeallee

+ © Polizei Tödlicher Unfall auf der Stadtseeallee in Stendal: Den Zusammenprall mit einem Audi bezahlte eine 20-jährige Fußgängerin am Freitagabend mit ihrem Leben. © Polizei

pm/jsf Stendal. Am Freitagabend ereignete sich gegen 20 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall auf der Stadtseeeallee in Stendal, in dessen Folge eine 20-jährige Fußgängerin ums Leben kam.