Smartphone geraubt, während er telefonierte

Stendaler Polizei bittet um Hinweise

tw Stendal. Am Montag zeigte laut Polizei der 41-jährige Geschädigte an, dass ihm bereits am Sonntag, 24. Dezember, zwischen 15.30 und 16 Uhr zwischen Stendaler Stadtsee und Carl-Hagenbeck-Straße sein Handy geraubt wurde.