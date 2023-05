Seniorenleichtathlet Nawrocki (100) jubiliert im Sportmuseum Stendal

Von: Marco Hertzfeld

Es scheint fast so, als ginge es Leichtathlet Otto Nawrocki, 100 Jahre alt, auf der Treppe zum Sportmuseum an der Stadtseeallee nicht schnell genug. Tochter Rita Antusch und Museumsmacher Uwe Bliefert halten ihn in der Mitte des Feldes. © Marco Hertzfeld

Seniorenleichtathlet Otto Nawrocki in Stendal hatte für seinen 100. Geburtstag einen Empfang versprochen bekommen. Nun war es so weit: Das Sportmuseum rollte den roten Teppich aus.

Stendal – Für manchen ist er eine Legende, für viele mindestens ein Vorbild. Und so ähnelte der Empfang für Otto Nawrocki, das Gesicht im altmärkischen Seniorensport, vollkommen zurecht einer Filmpremiere in Berlin. Der gebürtige Walslebener wurde in einem Oldtimer auf der Stadtseeallee in Stendal vorgefahren und im Sportmuseum war der rote Teppich ausgerollt. Nawrocki, Träger des Bundesverdienstkreuzes, bekam an seinem 100. Geburtstag ein Ständchen und den Konfettiregen. Familie, Freunde und Weggefährten aus Sport und Beruf wollten genau an diesem 29. April mit ihm feiern. An der Kaffeetafel nahm Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) mit Platz und überreichte gleich zu Beginn auch eine Urkunde des Landrates und eine des Ministerpräsidenten.



Versprechen von einst eingelöst

So richtig durchgestartet ist der Altmärker in der Leichtathletik mit sage und schreiben 80 Lenzen. 200 Meter und Weitsprung gelten als die Steckenpferde, bei Weltmeisterschaft und Europameisterschaft gab es Medaillen. Uwe Bliefert weiß das und mehr. „Als unser Sportmuseum vor gut viereinhalb Jahren eröffnet wurde, war Otto zur Stelle und half.“ Und natürlich: Originale Sportkleidung hängt in der ehrenamtlich geführten Einrichtung. „Wir redeten damals recht emotional und ich versprach ihm, wenn er 100 Jahre alt würde, einen Empfang. Nun ist es so weit“, erläuterte Bliefert im AZ-Gespräch. Regelmäßig ließ sich der Jubilar im Museum sehen, zuletzt und wenn nötig, mit dem Rollator. „Sport hält jung und rüstig und gut gelaunt“, zeigte sich der Museumsmacher überzeugt.



Museumsleute, Familienmitglieder und Freunde hatten alles mit Herzblut vorbereitet. Nawrockis Tochter Rita Antusch, die Stendaler vornehmlich durch ihre politische Arbeit kennen dürften, hatte sich am Abend noch ein wenig Sorgen gemacht. „Pünktlich zum Empfang sieht er schon fast blendend aus“, flüsterte sie dieser Zeitung zu und lächelte glücklich. Für das Geburtstagskind gab es Blumen und kleine Geschenke. Michael Trösken hatte es zuvor mit einem historischen Opel unter anderem zum Sportplatz am Galgenberg gefahren. „Wie wichtig Menschen wie Otto sind für die Allgemeinheit und als Identifikationsfigur sieht man hier und heute im Sportmuseum“, fand Trösken im Zeitungsgespräch Worte der Anerkennung. Einen Namen machte sich Nawrocki auch schon im DDR-Rollsport.