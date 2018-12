Schäferhundmischling einfach ausgesetzt – Stendaler Polizei sucht Halter 

Da fragt man sich zwangsläufig: Warum schaffen sich Menschen dann überhaupt ein Tier an? Ein Schäferhund wurde jetzt im Kreis Stendal einfach ausgesetzt.

pm Schollene-Mahlitz. Ein Zeuge informiert die Polizei in Stendal am Sonntagabend gegen 19.38 Uhr, dass an einem Verkehrsschild an der Alten Heerstraße, der Verbindungsstraße von Schönfeld zur K 1472, ein großer Hund ausgesetzt wurde.

Die Polizeibeamten fanden einen weißen Schäferhundmischlingsrüden, der mittels einer Hundeleine an einem Verkehrsschild angebunden und mutmaßlich ausgesetzt wurde. Der Hund war sehr stark verängstigt und ließ die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten nicht an sich heran. Durch einen Mitarbeiter des Tierheims Stendal wurde der Hund abgeholt und in das Tierheim Stendal gebracht.

Hinweise zum Halter konnten bislang nicht ermittelt werden. Der Rüde ist weder gechipt, noch war eine Steuermarke am Halsband angebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde von Amts wegen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden im Polizeirevier Stendal unter(0 39 31) 685 292 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

