Pkw bei Sandau in die Elbe gefahren

mit Sandau. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitag gegen 16. 30 Uhr ein Pkw an der Fährbuhne der Fähre Sandau in die Elbe (linkes Ufer) gefahren.

Wie das Wasserschutzpolizeirevier mitteilt, konnte sich der Fahrer, alleine im Wagen, selbstständig befreien und wurde durch eine zweite Person aus dem Wasser gerettet. Beide Personen wurden durch den Notarzt wegen leichter Unterkühlung behandelt und konnten vor Ort wieder entlassen werden. Das Fahrzeug des Unfallfahrers ist in der Elbe gesunken und wurde zeitnah durch das Wasser- und Schifffahrtsamt geborgen. Bis zur Bergung wurde die Elbe in dem Bereich für die Schifffahrt gesperrt. Die Wasserschutzpolizei Havelberg hat die Ermittlungen bezüglich Unfallursache und Gewässerverunreinigung aufgenommen. Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa