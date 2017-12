Fahrer soll absichtlich in Gegenverkehr gefahren sein: Unbeteiligte stirbt

mdk Fischbeck. Ein 44-jähriger Renault-Fahrer aus dem Landkreis Jerichower Land soll am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr auf der Bundesstraße 188 auf Höhe Fischbeck absichtlich in den Gegenverkehr gesteuert haben. Er kollidierte mit dem Mitsubishi einer 46-Jährigen. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Der Renault-Fahrer wurde leicht verletzt.

Ein 44-jähriger Renault- Fahrer aus dem Landkreis Jerichower- Land war auf der B 188 aus Richtung Rathenow kommend in Richtung Tangermünde unterwegs.

Plötzlich befuhr der Renault-Fahrer ohne ersichtlichen Grund die Gegenfahrspur, auf welcher sich die 46- jährige Mitsubishi-Fahrerin befand, ist dem Polizeibericht zu entnehmen. Er kam aus Richtung Rathenow und war in Richtung Tangermünde unterwegs. Die 46- Jährige bemerkte den entgegenkommenden Pkw noch und verringerte ihre Geschwindigkeit, konnte jedoch nicht mehr ausweichen. Durch die Kollision wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ihr 46 Jahre alter Beifahrer, sowie ein 16-jähriger Insasse wurden schwer verletzt in Krankenhäuser nach Berlin und Brandenburg gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkte der 44-Jährige sein Fahrzeug möglicherweise in Suizidabsicht in den Gegenverkehr. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Die Unfallopfer aus dem Mitsubishi kommen aus der Region Stendal.

Zum Einsatz kamen mehrere Notarztwagen, Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber aus Berlin, sowie die Feuerwehren Fischbeck und Schönhausen. Mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter beauftragt.

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.