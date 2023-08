Regen bremst vorzeitiges Bau-Ende

Von: Antje Mahrhold

Zuschauer-Magnet: Die Generalsanierung am Kreisverkehr Platz des Friedens in Osterburg lockt Publikum an. © Antje Mahrhold

Osterburg – Obwohl es seit gut vier Wochen mit hohem Bautempo am Platz des Friedens buchstäblich rund geht, bleibt der wichtigste Innenstadtknotenpunkt bis Monatsmitte gesperrt

Daran ändert auch das Leistungsvermögen von Gussasphaltkochern nichts, die Anfang der Woche besonders rege Betriebsamkeit ausgelöst haben. Kräftig durchnässend wirkt Mutter Natur, weshalb das zuletzt für Freitag, 11. August, erwartete Bauzeitende unerreichbar sei.



„Der ursprünglich für den Kreisverkehr in Osterburg avisierte Fertigstellungstermin kann leider nicht gehalten werden“, erklärt Peter Mennicke am Mittwochvormittag auf AZ-Anfrage. Durch das regnerische Wetter sei „leider etwas Zeitverzug eingetreten“, begründet der Sprecher des Magdeburger Infrastruktur-Ministeriums. Während die kompakten Baumaschinen, die äußerst flott aufheizen können und ein vertikales Rührwerk an Bord haben, letzte Portionen eines Gemischs aus Bitumen, Sand, Splitt und Steinmehl in Randbereichen des Kreisels verteilen, werden in zuständigen Abteilungen der Landesstraßenbaubehörde (LSSB) und des in Osterburg ansässigen hauptverantwortlichen Bauunternehmens noch anstehende Markierungsarbeiten sehnlichst erwartet.



Bevor die regelnden weißen Linien und Striche aber auf die frische Kreiselbahn aufgepresst werden, „muss die Fahrbahnoberfläche trocken sein“, fügt Mennicke hinzu. Es handele sich jedoch um Restarbeiten, weil der größte Teil der etwa eine Million Euro teuren Generalsanierung bereits erledigt sei. „Die Markierungsarbeiten können also erst jetzt, wenn sich, wie vorhergesagt, die Sonne wieder blicken lässt, in Angriff genommen werden“, lässt der Verantwortliche aus der Landeshauptstadt wissen. Nach gegenwärtigem Stand tritt das Ende der Vollsperrung mit einer offiziellen Verkehrsfreigabe am letzten Sommerschulferientag am 16. August in Kraft. Damit könnte auch der Schulbusverkehr in dem Bereich ungehindert ins neue Unterrichtsjahr starten.



„Die fünf Wochen werden wir überstehen“, hatte LSSB-Bauleiter Jan Salomo Ende Juni bei der schwach besuchten Anwohnerinformationsveranstaltung angekündigt. Die Modernisierung der Verkehrsanlage sei „etwas aufwendiger“, da sie teilweise „sehr kleinteilig“ erledigt werden müsse. Mit der Sanierung habe die Biesestadt in dem Bereich aber „für 20 Jahre Ruhe“. Unmittelbar von der Vollsperrung betroffen seien rund um die Kreiselbaustelle bis zu 70 Bewohnerparteien. Im Zuge der Arbeiten sind auch rund 90 Meter angrenzende Breite Straße mit einer neuen Splittasphaltdecke versehen worden.