Rechten fehlen die Störfeuer

Stendal – Die umstrittene Bürgerbewegung Altmark gibt sich im Vorfeld ihrer Demonstration selbstbewusst. „Auf der Seite der Willkommenskultur“ sei es auffallend ruhig, tönt es aus einer Presseerklärung.

Anscheinend sei alles mit „Wahlkampf gegeneinander beschäftigt“. Am Sonnabend soll gegen den Bau der Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Stendal protestiert werden. Die Gruppe sieht sich selbst gern als Sammelbecken für Unzufriedene verschiedener Couleur. In der Vergangenheit fanden eine Reihe von Versammlungen statt, nicht zuletzt auch in Tangermünde. Die Zahl der Teilnehmer blieb immer mehr überschaubar.

Inwieweit die selbst ernannte Bürgerbewegung die zweite Luft bekommt, muss sich zeigen. Für David Begrich ist sie längst auf Linie gebracht. „Der Personenkreis lässt sich eindeutig dem nazistischen Spektrum zuordnen“, ist der Mitarbeiter des Vereins Miteinander, Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit, überzeugt. Das sei vor eineinhalb Jahren vielleicht noch anders gewesen. An einem Fackelmarsch am Sonnabend in Magdeburg beteiligten sich zahlreiche Rechtsextreme. Die „Bürgerinitiative Magdeburg“ organisierte die Demonstration federführend. Die Truppe aus der Altmark gehörte für Begrich zu den Unterstützern.

Die Namen ähneln sich, für den Rechtsextremismus-Experten sowieso eine Mogelpackung. „Der Bürger wird bewusst angesprochen. Diese Gruppen haben verstanden, dass sie damit womöglich mehr erreichen, als wenn sie sich Kameradschaft nennen würden.“ Bürgerbewegung und Bürgerinitiative hingen eng miteinander zusammen, eine Gruppe aus Rathenow zähle auch noch dazu. In Magdeburg führte Alexander Kurth, einige Zeit Funktionär der Kleinstpartei Die Rechte, das Wort, wie schon im März 2017 in Stendal, als Mitglieder der Bürgerbewegung mindestens weit vorne mitgelaufen sein sollen.

Wie viel politische Sprengkraft der geplante Flüchtlingsbau für Stendal hat, will und kann Begrich nicht abschätzen. „Dafür bin ich hier in Magdeburg dann doch zu weit weg“, formuliert er im Gespräch mit der AZ vorsichtig. Am 26. Mai werden Kreistag und weitere kommunale Volksvertretungen wie fast überall in Sachsen-Anhalt neu gewählt. Der Bau einer zweiten zentralen Aufnahmestelle für Flüchtlinge (neben Halberstadt), ein 30-Millionen-Projekt, ist auch in Parteien umstritten. Die AfD lehnt es radikal ab. Die Bürgerbewegung Altmark in einem frühen Demo-Aufruf martialisch: „Wir bitten nicht um einen Baustopp, wir fordern ihn ein.“

Die Gruppe mobilisiert nicht großartig überregional, zumindest bislang nicht. Die Zahl der Teilnehmer ist gerade einmal mit 30 angegeben. Allerdings können solche Veranstaltungen der Erfahrung nach auch schnell mal ein größeres Ausmaß annehmen. „Der Landkreis geht von keiner besonderen Sicherheitslage aus“, teilt Angela Vogel für die Versammlungsbehörde auf Nachfrage mit. Anders als zunächst geplant, finde die Kundgebung auf den Denkmalsplatz im nahen Wahrburg statt. Inwieweit die Teilnehmer anschließend noch zur Baustelle ziehen wollen und können, muss sich zeigen.

Ob die rechtsgerichtete Bürgerbewegung am Sonnabendnachmittag größtenteils unter sich bleibt oder nicht, vermag Polkauer Lothar Zahn nicht einzuschätzen. Der 65-Jährige ist Vorstandsmitglied der Schmiede, eines Vereins für Jugendaustausch und Kultur. Am vergangenen Sonnabend waren Zahn und Mitstreiter mit ihrem mobilen Jahrmarkt bei einer Veranstaltung gegen Rechts in Schönhausen dabei. Vertreter mehrerer Organisationen sollen sich dieser Tage wegen verschiedener Themen in Salzwedel treffen. Ob daraus ein Gegenprotest für Stendal erwächst, kann Zahn nicht sagen.

Die Polizei zeigt sich für alle Eventualitäten gerüstet. „Die Zahl der Teilnehmer ist uns bekannt, die Strecke ebenfalls. Wir haben natürlich ganz genau Ordnung und Sicherheit im Blick“, sagt Sprecherin Jana Buch der AZ und setzt darauf, dass an diesem Tag alles friedlich bleibe.

