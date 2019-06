Polizeifeindliche Serie umfasst 54 Taten in Stendal: Vulgären Schmierfinken droht Haft

Das vulgäre Wort mit f ist nahe dem Tangermünder Tor in Stendal frühzeitig entfernt worden, der Rest blieb Ende 2016 erst einmal stehen. Die Schmiererei an dieser Stelle war eine der ersten im Stadtgebiet.

Stendal – Die Schmierereien könnten ihnen teuer zu stehen kommen. Für die Welle anstößiger Graffiti sollen mindestens fünf Personen verantwortlich sein. „F*** die Kripo“ prangte eine Zeit lang gefühlt an jeder zweiten Hauswand in Stendal.

Die Ermittlungsakten der Polizei liegen seit dem Frühjahr bei der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren sei noch nicht ganz abgeschlossen, lässt Thomas Kramer, Sprecher der Behörde, auf Nachfrage der AZ wissen. Landet der Fall vor Gericht, müssten sich die Beschuldigten wegen Sachbeschädigung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten.

„F*** die Kripo“ pöbelte es vielfach von öffentlichen und privaten Fassaden. Betroffen waren auch das Uenglinger Tor, eines der Wahrzeichen der Hanse- und Rolandstadt, und das Stadtarchiv. Damit erklärt sich auch der Vorwurf einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung, Denkmäler und ähnliche Objekte sind im Strafgesetzbuch noch einmal besonders geschützt. Wer diese beschädigt oder zerstört, muss mit bis zu drei Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe rechnen. Bisher geht die Stendaler Staatsanwaltschaft von 54 Straftaten im Zeitraum von Dezember 2016 bis Juni 2018 aus.

Drei der Beschuldigten sind 19 Jahre alt, einer ist 18, einer 36. Die vier Jüngeren sollen einer Gruppierung angehören. Inwieweit diese politisch getrieben sein könnte, darüber wurde in sozialen Netzwerken immer wieder einmal diskutiert. Der Behördensprecher möchte sich an derartigen Spekulationen jedenfalls nicht beteiligen. Die weiteren Ermittlungen müssten abgewartet werden. Im Fall des 36-Jährigen spricht Kramer von einem Einzelnen. Wobei auch hier Fragen offenbleiben: So könnte der Beschuldigte zum Beispiel doch in irgendeiner Beziehung zu den anderen stehen oder ein Trittbrettfahrer sein.

Wer aufmerksam durch die Altstadt und angrenzende Bereiche fährt, bekommt einen schnellen Eindruck vom einstigen Ausmaß der Schmierereien, hier und dort sind noch Reste vorhanden, unter anderem am Westwall und der Grabenstraße. Nicht alle Graffiti sind entfernt, manche inzwischen verblasst. Die Schmierereien haben im Rathaus für Unmut gesorgt. Die Stadt erstattete Anzeige und riet betroffenen Privatleuten, dies ebenfalls zu tun. Inwieweit sich die Sprühattacken tatsächlich gegen die Kriminalpolizei richteten, muss sich zeigen. Die Stadtverwaltung ließ die Hasstiraden von öffentlichen Objekten schnellstmöglich entfernen, die Kosten lagen nach letzten Informationen im vierstelligen Bereich.

Die Stendaler Polizei hatte Ende März gegenüber der AZ hinsichtlich der Schmierfink-Serie „F*** die Kripo“ einen Erfolg vermeldet. Damals standen die Ermittlungen kurz vor der Abgabe an die Staatsanwaltschaft, der Abgleich einer DNA-Spur stand noch aus. Stendal ist immer wieder einmal von illegalen Schriften und Bildern gezeichnet. Polizeilich relevant werde ein Graffito übrigens grundsätzlich schon, wenn es mit einer Sachbeschädigung einhergehe. Entfernt werden müssen Schriftzüge zwingend dann, wenn zum Beispiel Volksverhetzung und Kennzeichen von Verfassungsfeinden im Spiel sind.

VON MARCO HERTZFELD