Ein Pieks, der Leben retten kann

Stendal. Im Hildebrand-Gymnasium herrscht geschäftiges Treiben. Rettungssanitäter eilen über den Flur, Menschen unterschiedlichen Alters betreten das alte Schulgebäude und verlassen es nach einer knappen Stunde wieder.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat, wie zweimal im Monat üblich, zur Blutspende aufgerufen. „Wir rechnen heute mit 80 bis 90 Personen“, erklärt Christine Ahl vom DRK-Ortsverein, der die Spendenaktion wie gewöhnlich organisiert hat.

Die meisten Spender kennen das Prozedere bereits: Nach der Anmeldung bei Christine Ahl wird ein Fragebogen zur eigenen Gesundheit ausgefüllt. Dann geht es ins „Labor“, wo Rettungsassistentin Winnie Müller den Hämoglobin-Wert des Spenders misst. Der rote Blutfarbstoff spielt eine entscheidende Rolle für den Sauerstofftransport im Blut. Auch die Körpertemperatur wird gemessen. Gibt Winnie Müller grünes Licht, ist die nächste Station der Arzt. Der entscheidet darüber, ob heute gespendet werden darf. Dazu misst er den Blutdruck und informiert sich über den Gesundheitszustand des Spenders.

+ Das Blut fließt über einen Schlauch in einen sterilen Beutel, der auf einer sogenannten Blutmischwaage liegt. © Spöring Wenn auch er sein ‘Ok’ gibt, führt der nächste Weg in den Spenderaum, der normalerweise als Klassenzimmer genutzt wird. Acht Liegen stehen hier bereit. Auch Manfred Zerbe aus Stendal hat dort Platz genommen. Für ihn ist die Blutspende eine Selbstverständlichkeit. „Ich spende heute schon zum 119. Mal“, schmunzelt der 67-Jährige. 119 Spenden – das sind fast 60 Liter seines Lebenssaftes, die er Patienten in Deutschland zur Verfügung stellte. „Während meiner Ausbildungszeit in Dresden haben wir dafür noch Geld bekommen“, lacht er. Sein Wille, anderen Menschen zu helfen, riss auch nicht ab, als er als ausgelernter Koch wieder in die altmärkische Heimat zurückkehrte. Unter dem Motto „Blut spenden, solange ich noch kann“ nimmt er jeden ihm möglichen Termin wahr. Männer dürften innerhalb von zwölf Monaten sechsmal spenden, Frauen viermal.

„Ich habe selbst drei Operationen hinter mir, bei denen ich auf Blutspenden angewiesen war“. Und damit ist Manfred Zerbe nicht allein: Täglich werden in Deutschland zur Behandlung von Patienten 15.000 Blutspenden benötigt. Treffen kann es jeden.

Dabei ist eine Spende mit keinem großen Aufwand verbunden: In weniger als zehn Minuten wandern 500 ml Blut in einen für die Spende vorgesehenen Beutel. Mitarbeiter des DRK entfernen die Punktionsnadel. Das Blut wird nun konserviert, in einem Labor untersucht, und wenn es geeignet ist, in einer Blutbank eingelagert.

„Nach der Spende ist es wichtig, sich noch ein wenig auszuruhen“, erklärt eine Mitarbeiterin. Ist der Kreislauf stabil, warten Getränke, Brötchen und andere Leckereien am Imbiss, die der Ortsverein des DRK liebevoll zubereitet hat.

Von Charlotta Spöring