Pflasterlinien irritieren: Stendaler Marktplatz bleibt strittige Strafzone

Stendal – Der Stendaler Marktplatz ist und bleibt für Fahrzeuge tabu. Die Stadtverwaltung setzt darauf, dass dies auch irgendwann der Letzte auf einfachem Wege versteht und zumindest die zusätzlich hingestellten rot-weißen Tafeln beachtet.

Weitere fest und auf Dauer montierte Schilder soll es nicht geben. „Dies würde lediglich einen Schilderwald verursachen“, meint Rathaussprecher Philipp Krüger auf Nachfrage der AZ.

Mit der Neugestaltung des Areals entstanden Linien, die Falschparker gern als Ausrede benutzen. „Die Pflasterung kann schon etwas irritieren“, muss auch Krüger weiterhin eingestehen. „Meiner Meinung nach sind die offiziellen Parkflächen jedoch erkennbar. “.

Die extra Schilder in Rot-Weiß sollen das Verbot unterstreichen, aber nicht unbedingt für immer dort stehen. Die Stadt dürfte geduldig auf einen Lerneffekt vertrauen. Wobei: Der erneuerte und ausgebaute Marktplatz ist bereits fast auf den Monat genau vor zwei Jahren übergeben worden. „Die Gestaltung orientiert sich an dem historischen Vorbild. So wurden die dunklen Pflasterlinien nachempfunden. Sie stellen aber keine Markierung dar, die das Halten und Parken erlaubt.“ Der Markt mit dem neu geschaffenen Wasserspiel solle vor allem „Begegnungs- und Kommunikationsfläche“ im Herzen der Stadt sein, unterstreicht Krüger noch einmal. Wild abgestellte Autos hätte dort nun wirklich nichts verloren.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben den Marktplatz der Hanse- und Rolandstadt regelmäßig im Blick. Nicht immer können sie zur Stelle sein, wenn sich ein Fahrer nicht an die Spielregeln hält. Die Zahl registrierter Verstöße im gesamten Bereich seien rückläufig. Für Dezember zählen die Ordnungshüter 35 Ordnungswidrigkeiten, für Januar 57, für Februar 34 und für die Zeit bis Mitte März 27. Der Markt liegt innerhalb einer Zone, in der das Parken nur in gekennzeichneten Flächen erlaubt ist. Ein neueres Ärgernis: Laut Krüger stehen immer häufiger Pkw unerlaubt auf Behindertenparkplätzen, obwohl diese mittlerweile sogar zusätzlich und deutlich gekennzeichnet sind.

Politik und Verwaltung der größten Stadt der Altmark haben Marktplatz und Umgebung kräftig bewegt. Erst die Sanierung, dann die veränderte Verkehrsführung. Seit Ende Oktober läuft vieles andersherum, die Einbahnstraße wurde gedreht. „Aus Sicht der örtlichen Verkehrsbehörde ist dies positiv zu bewerten. Die Situation hat sich – gerade im Bereich der Kreuzung Breite Straße / Kornmarkt – deutlich entspannt“, ist der Stadtsprecher überzeugt. Besonders an der Marienkirche kam es vor den Änderungen immer wieder zu kniffligen Situationen. Auf der unmittelbar angrenzenden Bruchstraße starb im Juni 2017 eine Fußgängerin, ein Fahrzeug hatte die ältere Frau erfasst.

+ Diese Behindertenparkplätze sind zusätzlich markiert. Der Pkw links hat zudem auf dem Markt nichts zu suchen. © Hertzfeld Auf die veränderten Vorfahrtsregeln im Bereich des Marktplatzes haben circa drei Monate lang sogenannte Gefahrenzeichen hingewiesen. Ordnungsamt und Polizei zeigten in der ersten Zeit verstärkt Präsenz. Das Dreieck mit rotem Rand und Ausrufezeichen halten die Behörden in dem betroffenen Bereich nun nicht mehr für notwendig, es ist überall verschwunden. Die Bürger hätten recht gelassen auf die Veränderungen reagiert, glaubt Krüger. Für ihn ein Beleg: „Aus der Bevölkerung kam relativ wenig Feedback.“ Größere Reibungspunkte sieht die Stadtverwaltung demnach bislang nicht. Auch wenn hin und wieder noch ein Fahrer falsch abbiegt. In der gesamten Zone gilt Tempo 20 und dahinter zumindest noch 30.

Die wenigen Anregungen und Hinweise der Bürger sind Krüger zufolge gemeinsam besprochen und, soweit möglich, auch umgesetzt worden. Die besagte richtige Einordnung der zwei Behindertenparkplätze vor dem Gebäude Markt 11/12 (Bankfiliale) sei ein strittiger Punkt. „Daher wurden im Nachgang hier Rollstuhlfahrersymbole zur Klarstellung aufgebracht.“ An die Vorschriften müssten sich im Übrigen auch Radfahrer halten, die Einbahnstraßenregelung gelte auch für sie. Lediglich die Einfahrt in den Birkenhagen und die Hohe Bude vom Kornmarkt aus ist laut Stadtverwaltung erlaubt. Mehr erlaubten die räumlichen Gegebenheiten nicht, es fehle vor allem schlichtweg an mehr Straßenbreite.

