Noch lange nicht Schluss für Chef der Borghardtstiftung

Stendal. „Es ist schön, für etwas geschätzt zu werden, für das man mit ganzem Herzen einsteht“, erklärt Elimar Brandt. Das Strahlen in seinen Augen ist kaum zu übersehen.

Denn für sein außerordentliches Engagement in der Pflege wurde der 71-Jährige in dieser Woche in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Begleitet wurde der in Stendal tätige Theologe zu diesem besonderen Ereignis von Ehefrau Katrin Arndt.

+ Für sein Engagement in der Pflege wurde dem Theologen Elimar Brandt in dieser Woche das Bundesverdienstkreuz. Ehefrau Katrin Arndt war natürlich auch mit von der Partie. © privat Eigentlich sollte die Auszeichnung schon früher erfolgen, berichtet der Theologe, der seit 2012 den Vorsitz der Stendaler Borghardtstiftung innehat, im Gespräch. Doch „andere wichtige Termine“ zwangen den gebürtigen Berliner das Ereignis zu verschieben. Unter dem Motto „Jeder, der zu uns gehört, ist ein von Gott geliebter Mensch“ behielt er stets das Wohl der Anderen, vor allem derer, die einer besonderen Aufmerksamkeit und Pflege bedürfen, im Blick. Über Lob und Anerkennung freut er sich, sie sind aber keineswegs ein Grund für Brandt die Füße still zu halten.

Um nur ein paar Bruchstücke seines umfangreichen Lebenswerkes zu nennen: Elimar Brandt ist Gründungsvater der Berliner „PflegeZukunfts-Initiative“, langjähriger Vorstandsvorsitzender des Deutschen Netzes gesundheitsfördernder Krankenhäuser in Berlin und Direktor Diakonischer Einrichtungen der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Schöneberg. Noch heute setzt er sich für die Pflege und die in diesem Sektor tätigen Menschen ein. Weiterhin ist er Mitbegründer und Mitstifter des „Deutschen Rheuma-ForschungsZentrum“ Berlin und im Rahmen der Europäisch-Baptistischen Missionsgesellschaft beteiligt an zahlreichen Entwicklungshilfeprojekten in Afrika und Südamerika. Auch mit 71 Jahren ist für Elimar Brandt noch lange nicht Schluss: „Solang ich noch kann, werde ich mich auch weiterhin für die Menschen einsetzen“.

Von Charlotta Spöring