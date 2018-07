„Nehmen alle Einwände ernst“

Das Umlegungsverfahren in der südlichen Haferbreite soll neues Bauland generieren. Denn nach dem Wohnungsleerstand Anfang der 2000er Jahre sei der Bedarf an Einfamilienhäusern in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, wie Vize-Oberbürgermeister Axel Kleefeld erklärt.

