Nach Unfall

tw Insel. Ein Pkw BMW befuhr Heiligabend kurz nach 21. 30 Uhr die B 188 aus Richtung Nahrstedt in Richtung Stendal/Insel. In einer leichten Rechtskurve fuhr der Fahrzeugführer aus bisher unbekannter Ursache geradeaus weiter, ohne dabei abzubremsen.

In der weiteren Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab, streifte dabei einen Leitpfosten, fuhr zwei Bäume um und kam später auf dem angrenzenden Acker zum Stillstand, informiert das Polizeirevier in Stendal. Der Fahrzeugführer verließ anschließend den Unfallort in unbekannte Richtung, bisher fehlt jede Spur von ihm. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der BMW war nicht ordnungsgemäß zugelassen, an ihm befanden sich amtliche Kennzeichen, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren. Der Pkw BMW wurde sichergestellt, die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Fahrzeugführer dauern an.