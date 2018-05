Nach Partynacht: „Aufräumen müssen immer andere“

tz Stendal. „Diesmal sieht es schlimm aus“, findet eine Anwohnerin noch freundliche Worte. Teile des Stendaler Marktplatzes sind regelrecht mit Glassplittern übersät. Etliche Flaschen müssen dort zu Bruch gegangen sein.

Dazu sehen die ersten Passanten am frühen Sonntagmorgen reichlich Fast-Food-Verpackungen, die Kehrseite von To-Go-Produkten. „Scherben, Dreck, und überall diese Zigarettenkippen“, konstatiert die Frau, welche ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. In der Altstadt befinden sich eine Diskothek sowie mehrere Bars und Kneipen. Wer für das Chaos verantwortlich sei, Besucher dieser Einrichtungen oder ganz andere Nachtschwärmer, wisse sie nicht. Gegen Spaß und Feiern habe ja niemand etwas, auch wenn es mitunter danach noch einige Zeit draußen weitergehe und es selbst weit nach Mitternacht zeitweise recht laut werde. „Doch das hier muss doch nicht sein. Zumal: Aufräumen müssen ja sowieso immer ganz andere. “.

Mitten auf dem Platz steht neben einer leeren Likörflasche ein Bäumchen, das vermutlich irgendwo anders herausgerissen wurde. Besonders viele Scherben und andere Hinterlassenschaften der Nacht liegen am vor einem Jahr eingeweihten Wasserspiel und den Bänken davor. Dort Platz nehmen wollen dürfte in dem Moment wohl niemand. Vielleicht kommt ein Reinigungsdienst auch an einem Sonntag zum Einsatz, vielleicht auch nicht. Die Fontänen werden später jedenfalls wie programmiert in die Höhe schießen und vor allem junge Familien anziehen.