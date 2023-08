Anklage wegen Mordes: Klötzer steht ab 19. September in Stendal vor Gericht

Von: Ulrike Meineke

Teilen

Kezhia H., Geliebte des Angeklagten 42-jährigen Klötzers, wurde mit 32 Messerstichen getötet. © AZ-Archiv

Der 42-jährige Klötzer, der Kezhia H. getötet haben soll, steht ab dem 19. September in Stendal vor Gericht.

pm/mei Klötze/Stendal – Die Strafkammer 2 hat die Anklage wegen Mordes am Dienstag zugelassen. In diesem Zusammenhang wurden erstmals weitere Details der mutmaßlichen Geschehnisse vom März dieses Jahres öffentlich: So habe der 42-Jährige die Leiche der am 4. März getöteten Frau zunächst auf einer Mülldeponie in Jeggau (Gardelegen) zwischengelagert, bevor er sie drei Tage später in einem Kieswerk bei Bahrdorf (Landkreis Helmstedt) verbrannt und die Überreste vergraben haben soll.

32 Stichverletzungen

Für die Staatsanwaltschaft stellt sich die Vorgeschichte so dar: Der 42-Jährige hatte mit der deutlich jüngeren Kezhia H. über Jahre eine außereheliche, intime Beziehung. Am 4. März 2023 sei er mit Kezhia in einen Wald zwischen Hoitlingen und Jembke (Landkreis Gifhorn) gefahren und habe dort einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit der Klötzerin gehabt. „In dessen Verlauf oder unmittelbar danach soll der Angeklagte seinem Opfer mit einem messerähnlichen Gegenstand völlig überraschend 32 Stichverletzungen im vorderen Brustkorb und mittleren Oberbauch zugefügt haben“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Landgerichts Stendal. Die junge Frau habe das nicht vorhersehen können und sei daher nicht in der Lage gewesen, sich zu wehren. Laut Staatsanwaltschaft starb die 19-Jährige infolge der Verletzungen binnen weniger Minuten an Herz-Kreislauf-Versagen und Blutverlust.

Der Strafrahmen

Der angeklagte Klötzer schweigt zu den Vorwürfen nach wie vor. Sollte er wegen Mordes verurteilt werden, ist die Strafe zwingend eine lebenslange Haft. Erkennt die Strafkammer auf Totschlag, liegt der Strafrahmen zwischen fünf und 15 Jahren.

Urteil vor Weihnachten

Das Verfahren beginnt am Dienstag, 19. September, um 9 Uhr im Saal 218 des Stendaler Landgerichts. Angesetzt sind vier weitere Verhandlungstermine im Oktober, fünf im November und weitere fünf im Dezember, sodass noch vor Weihnachten mit einem Urteil zu rechnen ist. Der Angeklagte wird durch die Rechtsanwältinnen Bombach (Gardelegen, Wahlverteidigerin) und Melz (Leipzig, Pflichtverteidigerin) vertreten. Der Anwalt von Kezhias Mutter, die als Nebenklägerin auftritt, ist Holger Stahlknecht aus Magdeburg (bis 2020 Innenminister).