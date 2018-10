Mobil im ländlichen Raum

mei Stendal. Die Kooperation mit dem Theater der Altmark wertet Bernd Zürcher, Vorsitzender des Stendaler Vereins „Kunstplatte“, als sehr erfolgreich. Sie sei wesentlicher Bestandteil der Aktivitäten der Kunstplatte.

Aber auch die mobile Arbeit im ländlichen Raum werde immer wichtiger, resümierte Zürcher im Rahmen der Mitgliederversammlung in den Vereinsräumen. Besonders stolz zeigte sich der Vorsitzende darüber, dass das Ferienprojekt „Große helfen Kleinen“ in diesem Jahr erneut in Arendsee stattfinden konnte.

Die Mitglieder wählten turnusgemäß einen neuen Vorstand, dem Bernd Zürcher als Vorsitzender, Oliver Fleßner als stellvertretender Vorsitzender, Sebastian Socha als Kassenwart, Petra Mahlich als Schriftführerin und Florian Ziegler als Beisitzer angehören. Noch in diesem Monat werde sich der neu gewählte Vorstand zu seiner konstituierenden Sitzung treffen und die Aufgaben für die Zukunft besprechen, kündigte Bernd Zürcher an. Ein Projekt werde die Organisation der Veranstaltung „20 Jahre Kunstplatte“ sein.