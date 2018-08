Stendal / Lombok. „Mein Name ist Elisa Tscherkesow und ich bin eine der Überlebenden des Erdbebens, das in Lombok viele Menschen das Leben kostete. “ Mit diesen Worten wendet sich eine 19-Jährige nun an die Öffentlichkeit.

Für all die Menschen, die bei der schweren Naturkatastrophe alles verloren haben, bittet sie um Unterstützung. Was die junge Stendalerin in den vergangenen Tagen erleben musste, kann sich wohl kaum einer ausmalen, der nicht selbst vor Ort war.

Der Schock sitzt tief

Auch bei Mutter Dr. Kerstin Murr-Tscherkesow sitzt der Schock noch immer tief. „Ich fühle mich so hilflos, weil ich nicht bei ihr sein kann.“ Dabei hat alles so gut angefangen. „Vor einem Jahr, als Elisa das Abitur in der Tasche hatte, wollte sie die Welt bereisen“, erzählt sie. Im Herbst 2017 ging es dann für die junge Abenteurerin erst einmal mit einer Freundin nach Thailand, anschließend nach Kambodscha. Vor etwa zwei Monaten reiste Elisa dann auf eine der Gili-Inseln – Gili Trawanga, auch „Gili T“ genannt – nordwestlich der indonesischen Urlaubsinsel Lombok. „Sie arbeitete dort in Bars und Hostels und fand so etwas wie ein zweites Zuhause“, weiß die Mutter zu berichten. Vor ein paar Tagen dann, es war der 5. August, erhielt sie folgende Nachricht von ihrer Tochter: „Mama, mir geht es gut“ – „Das kam mir komisch vor“, erinnert sich die zweifache Mutter. Zu dem Zeitpunkt ahnte sie noch nicht, wie knapp ihre Tochter einer Katastrophe entkommen war.

„Ich war auf der Straße, als die Erde bebte“

Am 29. Juli bebte auf Lombok mit einer Stufe von 6,4 das erste Mal die Erde, auch in „Gili T“ war davon etwas zu spüren. Doch die Insel blieb weitestgehend unversehrt. Genau eine Woche später, am 5. August, gab es ein weiteres, stärkeres Erdbeben der Stufe 7. „Ich war gerade mitten auf der Straße, als die Erde anfing zu beben“, berichtet die 19-Jährige. „Neben mir fiel plötzlich eine Steinmauer zusammen, sie hätte mich fast erschlagen.“

Elisa musste mit anschauen, wie um sie herum sämtliche Häuser und Läden einfach in sich zusammenkrachten. „Leute rannten kreischend auf die Straße und versuchten herunterfallenden Ziegeln auszuweichen“, berichtet sie geschockt. „Mein geliebtes Zuhause in Schutt und Asche, verletzte Menschen lagen auf der Straße.“ Als dann auch noch der Strom ausfiel, sei in der Dunkelheit Panik ausgebrochen. „Ich habe gesehen, wie ein Mann unter einer Mauer begraben wurde. Doch statt ihm zu helfen, rannten die Menschenmassen über die Mauer und ließen ihn sterben.“

Auf einem Hügel habe sich ein Großteil der Menschen zusammengekauert, versuchte den Nachbeben standzuhalten. Als die Nacht vorüber war, bewegten sich die Menschenmassen in Richtung Meer.

„Alle wollten die Insel nur noch verlassen“

„Alle wollten die Insel nur noch verlassen. Aber sobald ein Boot ankam, sprangen alle panisch ins Wasser, hängten sich an die Seiten und versuchten auf das Boot zu klettern, sodass es fast umkippte.“ Daher entschieden sich Elisa und ihr Freund, auf der Insel zu verharren, bis „Gili-T“ in der darauffolgenden Nacht während eines weiteren Nachbebens evakuiert wurde. Per Boot wurden sie nach Lombok gebracht. Doch statt sich am nächsten Tag von den Strapazen zu erholen, wollten sie helfen.

Gemeinsam mit acht Freunden aus Großbritannien, Dänemark, Deutschland und Indonesien gründete Elisa die Gruppe „Indocats Truck Team“. Jeden Tag fahren sie zu Menschen, die Hilfe benötigen, versorgen ihre Wunden und bringen ihnen Wasser, Reis und Hygieneartikel. „Gestern habe ich mehr als 200 Euro aus eigener Tasche bezahlt“, berichtet die 19-Jährige. Geld, das sie sich in den vergangenen Monaten erarbeitet hat, um weiter reisen zu können. Und Geld, das langsam knapp wird.

Elisa bittet um finanzielle Unterstützung

Bei Facebook startete Elisa deshalb einen Spendenaufruf: „Ich bitte euch aus tiefstem Herzen, meinen Freunden, deren Familien und all den anderen Menschen in Lombok zu helfen“ – aber die finanzielle Unterstützung blieb bisher leider aus. Doch die 19-Jährige will nicht aufgeben und versucht weiterhin Spendengelder heranzuschaffen: „Jeder Euro zählt. Ich sorge persönlich dafür, dass das Geld vor Ort eingesetzt wird“.

Sie fügt hinzu: „Man kann sich als Unbeteiligter nicht vorstellen, wie sich ein Erdbeben anfühlt, wie das Gefühl von Massenpanik und Todesangst ist und das Gefühl, sein Zuhause zu verlieren. Ich kann meine Sachen packen und woanders hingehen, aber die Menschen hier haben in jener Nacht ihre Existenz verloren.“

Von Charlotta Spöring