Mit diesen und vielen weiteren spannenden Fragen haben sich in diesem Jahr insgesamt 80 Nachwuchswissenschaftler aus ganz Sachsen-Anhalt beschäftigt.

Bei den Organisatoren gingen 45 Projekte ein, 17 davon aus dem Landkreis. Am Donnerstag konnten die Schüler ihre Projekte der Öffentlichkeit präsentieren. .

+ Die Sieger des „Jugend forscht“-Regionalwettbewerbs in Stendal. © Krug

Vor allem die Bereiche Biologie und Technik waren stark vertreten. Aber auch in Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik und Physik gab es einiges zu entdecken. „Wenn das Abwasser nach unten fällt, entsteht kinetische Energie. Die wollen wir in elektrische Energie umwandeln“, erklärte etwa Malte Köhn (13) vom Markgraf-Albrecht-Gymnasium in Osterburg sein Projekt aus der Sparte Technik, das er gemeinsam mit Constantin Bilang (13) und Ben Döring (12) entwickelt hat. Und tatsächlich: Das eingesetzte Schaufelrad im Abwasserrohr brachte schließlich eine Glühbirne zum Leuchten.