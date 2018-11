„Löwen“ zeigen sich großzügig

Denn diese erhalten in diesem Jahr finanzielle Unterstützung von den Löwen. Wer zu den glücklichen Auserwählten zählt, gab Lions-Präsident Ingo Freidel am Sonnabend im imposant geschmückten Festsaal des „Schwarzen Adlers“ bekannt: die Kinder- und Jugendtanzgruppe Popcorn, das Frauenhaus Stendal, die Kinder- und Jugendfeuerwehr Osterburg sowie die Sommerschule Wust.

Der Lions Club hatte zu seinem diesjährigen Wohltätigkeitsball eingeladen, der unter das Motto „Freude haben und Freude spenden“ gestellt wurde. Das Event war ausverkauft, die Gäste hatten sich herausgeputzt und waren guter Dinge den Abend in der Stendaler Feierstätte zu einem besonderen werden zu lassen.

+ Der Lions-Ball war in diesem Jahr ausverkauft. © Spöring

Die Chancen für eine großzügige Spendensumme standen also hoch. Und diese rührt wie in jedem Jahr nicht nur aus den Eintrittsgeldern der Wohltätigkeitsveranstaltung, sondern auch aus der Tombola, bei der es dank Clubmitgliedern und Förderern wieder spannende Preise zu gewinnen gab. Es winkten zum Beispiel 30 Gramm Feingold, ein Rundflug über Stendal oder VIP-Karten für ein Heimspiel des Vfl Wolfsburg. Und so kauften die Gäste eifrig Tombolakarten, genossen den Abend bei angeregten Gesprächen und schwangen zur fetzigen Musik der Band „Metro Lounge“ das Tanzbein – und taten dabei Gutes.