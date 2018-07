Stendal. Weiterhin gibt es Gegenwind im Bezug auf das Umlegungsverfahren „Haferbreite Süd“. Nun hat sich ein Stendaler mit einem Schreiben an Joachim Röxe, Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der Linken, gewandt und möchte mit seinen Worten auf die Probleme des Umlegungsverfahrens hinweisen.

„Ich wähle diesen Weg, da bereits in der Vergangenheit Bürgern das Wort entzogen wurde, die in dieser Sache im Stadtrat Auskunft begehrten“, erklärt der Verfasser. Die Liste an Vorwürfen ist lang. Die Stadtverwaltung, die durch Stadtrat Joachim Röxe mit der Beantwortung des Schreibens beauftragt wurde, hat bereits Stellung genommen.

Der Verfasser des Schreibens kritisiert die fehlende Möglichkeit für von dem Verfahren betroffene Bürger, sich Gehör zu verschaffen oder Probleme zu klären, was „mehr als bürger-unfreundlich“ sei. Für ein persönliches Gespräch mit der beauftragten Umlegungsstelle müssten Betroffene nach Dessau und zurück 260 Kilometer auf sich nehmen. Dazu erklärt die Stadt: „Das ist nicht zutreffend. Die Mitarbeiter der Umlegungsstelle suchen die betroffenen Eigentümer in Stendal auf.“

Auch wirft der Verfasser dem ausführenden Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt vor, „Grundsätze der Verfahrensdurchführung missachtet“ zu haben, da Bürger unzureichend über Verfahrensablauf, wirtschaftliche Auswirkungen und nötige Rechtsgrundlagen informiert worden seien. Verletzungen der Verfahrensgrundsätze sieht die Stendaler Verwaltung jedoch nicht.

Auch den Vorwurf des Verfassers, Eigentümer hätten bei der wertmäßigen Umlegung einen Totalverlust ihres Eigentums zu befürchten, kann die Stadt zurückweisen: „Eigentümer, die Flächen abgeben müssen, erhalten dafür entweder eine Wertentschädigung oder einen Flächenausgleich.“ Die Stadt dürfe nur die aus dem Umlegungsverfahren resultierende Wertsteigerung abschöpfen.

Der Verfasser weist schlussendlich darauf hin, dass er durch den Erwerb von Grundstücken durch die Stadt das Prinzip der Privateigennützigkeit infrage stelle. Die Verwaltung kontert: Bei den 70 Grundstücken handele es sich um Flächen für Erschließungsanlagen, die keineswegs dazu genutzt würden, „günstig an Bauland zur Direktvermarktung oder an Mittel zur Aufbesserung des Stadthaushalts zu kommen“, wie es der Stendaler vorgeworfen hatte.

Stadtsprecher Philipp Krüger teilt nun mit, dass die beauftragte Umlegungsstelle nicht wie angekündigt bei der kommenden Stadtratsitzung am Montag, 9. Juli, anwesend sein wird. Stattdessen ruft die Stadt am Dienstag, 24. Juli, um 17 Uhr zu einer Einwohnerversammlung zum Umlegungsverfahren in den Festsaal des Rathauses. An diesem Termin wird neben der Hansestadt Stendal auch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt teilnehmen und über das Verfahren informieren, teilt der Sprecher mit.

Von Charlotta Spöring