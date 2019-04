Letzte Station Abriss

Stendal – Klebrige Flecken an den Wänden, Risse im Mauerwerk und Graffiti-Schmierereien, so weit das Auge reicht – ja, der Röxer Bahnhofstunnel hat wahrlich schon bessere Tage gesehen.

Genutzt wird er von Bahnfahrern dennoch regelmäßig, um vom Busbahnhof aus zu den Bahngleisen und zum Pendlerparkplatz an der Lüderitzer Straße zu gelangen. Im Juni beginnen die Sanierungsarbeiten für einen barrierefreien Bahnhof (AZ berichtete). Der Haupttunnel, der bis 2015 nur vom Bahnhofsgebäude aus betreten werden konnte, wird im Zuge des Umbaus mit Fahrstühlen bestückt, ist daher für längere Zeit nicht nutzbar.

Das brachte Pendler in Sorge: Sie befürchteten, während der Baumaßnahme nicht mehr an der Lüderitzer Straße parken zu können. Wenn der Röxer Tunnel während des Umbaus ebenfalls gesperrt werden würde, müssten Reisende ihre Gefährte künftig auf dem Stellplatz an der Bahnhofstraße abstellen – und der ist meist proppenvoll. Doch Erika Poschke-Frost, Sprecherin der Deutschen Bahn (DB), gibt Entwarnung: „Die Bahnsteigzugänge über den Röxer Tunnel bleiben während der Bauarbeiten erhalten“, erklärt sie. Die Verbindung zwischen beiden Bahnhofsseiten sei zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt, die Nutzung der Parkplatzanlage gesichert.

Weg soll die marode Unterführung dennoch: „Nach Fertigstellung des neuen Haupttunnels soll er als ‘letzter Akt’ abgerissen werden“, erklärt Poschke-Frost. Wann genau das sein wird, darauf möchte sich die Bahn noch nicht festnageln lassen. Man gehe aber davon aus, dass alle Arbeiten spätestens und pünktlich zum Sachsen-Anhalt-Tag 2022 abgeschlossen sein sollten, wie es aus der DB-Pressestelle heißt.

Rund 17 Millionen Euro sind für die Sanierung des Stendaler Bahnhofs vorgesehen. In die Kritik geraten war dieser vor allem durch seine fehlende Barrierefreiheit: Es gibt keine Aufzüge, um die Bahnsteige 2/3 und 4/5 zu erreichen, außerdem erschweren niedrige Bahnsteigkanten gerade Menschen mit Behinderung das Ein- und Aussteigen.

VON CHARLOTTA SPÖRING