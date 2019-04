Lehrerseminar in Stendal: Pauker von morgen auf dem Sprung

Stendal – Für eine Lehrerausbildung in Stendal soll es einen zweiten Anlauf geben. Knackpunkt ist und bleibt allerdings die Zahl der Referendare. „Wir hatten vor drei Jahren im Land insgesamt 550 Anwärter und werden in 2020 auf immerhin 940 steigen.

Ob diese Größenordnung ausreicht, muss genau betrachtet werden“, sagt Stefan Thurmann, Sprecher des Bildungsministeriums, der AZ.

Die Aufgabe scheint einfach: Angehende Pädagogen absolvieren einen großen Teil der Ausbildung außerhalb der Universitätsstädte und lassen sich frühzeitig an Landschulen und die Region binden. Der Pilotversuch 2017 ging schief. Minister Marco Tullner (CDU) zog irgendwann die Reißleine.

Es arbeiteten zwei Gruppen, eine in Stendal und eine in Dessau, jede umfasste 20 Lehramtsstudenten. Künftige Lehrer für Grundschule, Sekundarschule und Gymnasium saßen nebeneinander. Im sogenannten Hauptseminar befassen sich die Teilnehmer nicht zuletzt mit pädagogischen Fragen und werden auf ihren Schuleinsatz vorbereitet.

„Es gibt aber nicht viele Überschneidungen der verschiedenen Schulformen. Die wenigen Referendare passten inhaltlich nicht zusammen. Eine schöne Idee hat in der Praxis nicht funktioniert.“ Zudem habe es die absurde Situation gegeben, dass zum Beispiel ein Referendar von Oschersleben an Magdeburg vorbei nach Stendal fuhr. Das sind fast 100 Kilometer.

Die Stühle in Stendal standen im Berufsschulzentrum. Ein beachtlicher Teil der Pauker von morgen habe sich in Schulen der Region auf den Beruf vorbereitet. „Einige mussten aber eben viele Kilometer fahren. Denen half es auch nicht, dass sich Bahnhof und Regionalbahn praktisch vor der Tür der Berufsschule befinden.“ Herz der Lehrerausbildung in Sachsen-Anhalt ist traditionell Halle mit aktuell circa 800 Lehramtsstudenten, Tendenz steigend. Für Magdeburg zählt das Land an die 200 mögliche Pädagogen. „Wir wollen an beiden Universitäten die Zahl erhöhen und strukturell zulegen“, erklärt Thurmann, der übrigens aus Tangermünde stammt.

Der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt scheint so groß wie nie. Bis 2030 würden etwa 9000 zusätzliche Pädagogen gebraucht, rechnen Kritiker vor. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnt zudem vor Rechentricks, von den 900 neuen Lehrern müssten etwa 800 abgezogen werden, die jährlich in Rente gingen. Ein GEW-Sprecher sagte kürzlich im Deutschlandfunk: „Ein bisschen mehr Realismus wäre wichtig.“ Trotz allem oder gerade deswegen: Die Gewerkschaft unterstützt die Stellen-offensive des CDU-geführten Ministeriums. Die jüngste Runde endete im März.

Auf die 895 ausgeschriebenen Stellen haben sich 1050 Bewerber gemeldet. 40 Prozent davon seien Quereinsteiger. Sie kommen aus anderen, bestenfalls ähnlichen Ausbildungen und Berufen. „Die ersten Angebote sind in dieser Woche raus. Die Leute haben also quasi einen Vertrag in der Tasche“, sagt Thurmann der AZ.

2018 seien mehr als 1000 Lehrer eingestellt worden, in diesem Jahr laufe es auf eine ähnliche Dimension hinaus. Auch die Zahl der Referendare soll steigen. „Die Situation ist sicherlich noch nicht zufriedenstellend, aber es ist der richtige Weg“, meint der Sprecher des Ministeriums. „Dass alles aber irgendwo seine Grenzen hat, zeigt allein schon die relativ hohe Zahl der Quereinsteiger.“ Den Stein der Weisen für das perfekt angelegte System besitze niemand.

Altmärker könnten momentan relativ entspannt sein, heißt es zumindest aus Magdeburg. Andere Landesteile seien viel mehr von Stundenausfall und offenen Stellen betroffen. „Ein großes Problem sehe ich dort derzeit nicht. Die Altmark ist für Lehrer und deren Familien attraktiver, als viele vielleicht meinen“, sagt Thurmann, ohne auf die Schnelle konkrete Zahlen liefern zu können.

Die Nähe zu Wolfsburg und VW sowie Magdeburg mit seinen Arbeitsmöglichkeiten für den Partner, die vergleichsweise niedrigen Lebenshaltungskosten, all das und anderes mehr seien durchaus Argumente, in der Region Lehrer sein zu wollen. Für eine Lehrerausbildung in Stendal hat sich auch immer wieder Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz (CDU) eingesetzt. Schulen in der Region könnten so gestärkt werden.

Dass eine Bindung an die Region sinnvoll ist, will Thurmann nicht bestreiten, im Gegenteil. Er verweist auf das Projekt „Gardelehrer“. Das westaltmärkische Gardelegen fahndet dabei nach Lehrern, die in der Stadt leben und lehren wollen. Ein kommunales Stipendium und weitere Maßnahmen sollen Erfolg bringen. Das Land unterstütze das Ganze nicht zuletzt mit einer „Landpartie“, die Lehramtsstudenten aus Sachsen-Anhalt nach Gardelegen bringe. Ähnliches plant das Ministerium für den Harz.

VON MARCO HERTZFELD