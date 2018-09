Der Landkreis will bessere Notfallversorgung

Die Johanniter-Rettungswache am Nordwall ist bisher die einzige im Stadtgebiet Stendal. Um eine bessere Notfallversorgung zu gewährleisten, will der Landkreis in der Arneburger Straße eine weitere Wache errichten lassen.

Landkreis Stendal. Im medizinischen Notfall zählt jede Sekunde – doch mitunter braucht der Notarzt im Landkreis Stendal länger zum Patienten, als es die gesetzliche Hilfsfrist vorschreibt.

In Sachsen-Anhalt sollte der Rettungswagen (RTW) zwölf Minuten nach dem Notruf am Einsatzort erscheinen, die Frist für das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) beträgt 20 Minuten.

Wie Sebastian Stoll, der Zweite Beigeordnete des Landkreises Stendal, in der jüngsten Sitzung des Kreistages bekannt gab, konnten die Hilfsfristen für RTW im vergangenen Jahr in 68 Prozent der Fälle eingehalten werden – das sind etwa vier Prozent mehr als im Vorjahr. Das kann man zwar als kleinen Erfolg verbuchen, doch Luft nach oben ist allemal. Grund für die langen Fahrzeiten ist die Weitläufigkeit des Einsatzgebietes. Daher hat sich der Landkreis Stendal dazu entschieden, die Standorte für Rettungswachen zu optimieren.

In Klietz, Iden und Windberge soll je eine neue Rettungswache errichtet werden. In Stendal soll neben der Johanniter-Wache am Nordwall eine zweite in der Arneburger Straße entstehen. Auch Bismark soll eine neue Rettungswache bekommen – theoretisch. „Praktisch gesehen wird der Standort Kläden lediglich umverlegt“, erklärte Stoll dazu. Des Weiteren sollen einige Standorte umverlegt werden, um die Hilfszeiten zu optimieren. So etwa in Osterburg und Seehausen. Der Standort der Rettungswache in Tangermünde soll bestehen bleiben. Man müsse das Gebäude in der Arneburger Straße lediglich DIN-gerecht umbauen.

Auch in punkto Personalbesetzung und Ausrüstung lässt sich der Landkreis nicht lumpen. Für das Stadtgebiet Stendal soll etwa bis Juni 2019 ein dritter RTW angeschafft werden. Auch soll zum Jahreswechsel eine weitere Notarztstelle eingerichtet werden. Der müsse jedoch erst vom Johanniter-Krankenhaus bereitgestellt werden, wie Stoll klarmachte. „Wir hoffen natürlich, dass wir die Stelle rechtzeitig besetzen können.“

Von Charlotta Spöring