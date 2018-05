Kreistag fordert Landarzt-Quote

Positionspapier zeigt Maßnahmen im Kampf gegen den Mediziner-Mangel auf

+ © dpa In dem Positionspapier des Kreises wird neben weiteren Maßnahmen auch gefordert, das E-Health-Angebot im Landkreis Stendal auszubauen. © dpa

Stendal. Der zunehmende Ärztemangel in ländlichen Regionen geht auch am Landkreis Stendal nicht vorbei. Auf Initiative des Kreistages hat sich am Mittwoch der Ausschuss für Soziales, Familie, Frauen und Gesundheit des Kreistages Stendal mit einem Positionspapier beschäftigt, das Maßnahmen beinhaltet, wie der Ärztemangel bekämpft werden kann und soll.