Kochen als Geheimrezept für Inklusion

Stendal / Wittenberge – Menschen mit und ohne Behinderung sollen in der Lage sein, selbstbestimmt und flexibel sowie orts- und zeitunabhängig mit- und voneinander zu lernen. Damit dies gelingt, feilt die Hochschule Magdeburg-Stendal im Bundesprojekt „Inklusive Küche 4.

0“ an einer digitalen Lehr- und Lernumgebung für Auszubildende im Bereich Küche.

Den Auftakt machte ein inklusiver Kochworkshop am Oberstufenzentrum Prignitz in Wittenberge. Kochen als Leidenschaft – diesen gemeinsamen Nenner sieht das Projektteam um Prof. Dr. Matthias Morfeld, Professor für Rehabilitationspsychologie, und Prof. Dr. Michael Herzog, Professor für Wirtschaftsinformatik, als Geheimrezept, um die berufliche Bildung im Bereich Küche für Menschen mit und ohne Behinderung inklusiv zu gestalten.

Azubis helfen sich gegenseitig

Im Verbund mit dem Berufsbildungszentrum (BBZ) Prignitz GmbH, dem Oberstufenzentrum des Landkreises Prignitz und der Lebenshilfe Prignitz entwickelt die Gruppe eine innovative, digitale Lehr- und Lernumgebung. Menschen mit und ohne Behinderung oder Beeinträchtigung soll so ermöglicht werden, systematisiert mit- und voneinander lernen zu können. Beim inklusiven Kochworkshop trafen sich nun die Teams, um ein Vier-Gänge-Menü zubereiteten. Die Azubis leiteten einander an und glichen durch ihre verschiedenen Stärken mögliche Beeinträchtigungen aus. „Mir hat gefallen, dass wir relativ frei arbeiten und entscheiden konnten. Ich habe mich ein bisschen wie ein Lehrer gefühlt. Das war mal eine ganz neue Situation für mich“, so Erik Neumann, Koch-Auszubildender.

Lösungsansatz für Fachkräftemangel

„Die Individualität der Lernenden steht im Vordergrund“, so das Forschungsteam. Dafür sollen auch die Ausbildungsbetriebe sensibilisiert werden. „Die Unterstützung der Unternehmen im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung führt zu einem Ausbau der Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten und bietet somit einen Lösungsansatz für den Arbeits- und Fachkräftemangel“, erklärt Projektmitarbeiterin Inga Lipowski.

Das Projekt wird im Rahmen des Programmes „Digitale Medien in der beruflichen Bildung“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. pm