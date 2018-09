Kiosk-Pläne auf Eis gelegt

mei Stendal. Die Planungen für den Kiosk-Neubau im Stendaler Tiergarten wurden gestoppt.

Grund sind Auflagen der unteren Wasserbehörde des Landkreises, wonach der Bau hochwasserangepasst auszuführen wäre, da das Gelände im vorläufigen Überschwemmungsgebiet der Uchte liegt. Die Stadtverwaltung hält einen Neubau deshalb für unverhältnismäßig und nicht gerechtfertigt.

Bekannt wurde dieser neue Sachverhalt aufgrund einer Anfrage der Stendaler Stadtratsfraktion SPD/FDP/Piraten/Ortsteile zum Bearbeitungsstand des Kiosk-Neubaus.

In der Antwort von Oberbürgermeister Klaus Schmotz an Fraktionsvorsitzenden Dr. Herbert Wollmann wird deutlich, dass die Stadt mit den zu erwarteten Auflagen und damit verbundenen Mehrkosten erst dadurch konfrontiert wurde, weil das Berufsbildungswerk (BBW) in unmittelbarer Nachbarschaft ein Sozialgebäude für die Lehrlingsausbildung neu bauen will. Zu dieser Bauvoranfrage teilte die untere Wasserbehörde die Auflagen mit, die auch für den Kiosk-Neubau gelten würden. Das habe die Stadt sich auch vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz bestätigen lassen. „In Anbetracht dessen soll ein klärendes und hoffentlich erfolgversprechendes Gespräch mit den Aufsichtsbehörden geführt werden“, so Oberbürgermeister Klaus Schmotz. Bis dahin ruhe die Bauplanung.

Wie berichtet, soll der alte Kiosk abgerissen werden. Der Stendaler Stadtrat hatte für einen Neubau plädiert, der nicht teurer als 150 000 Euro sein soll.