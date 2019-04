Kaufrausch unter den Blicken der Fellnasen

Stendaler Tierheim ruft zum alljährlichen Flohmarkt

+ © Freier Mitarbeiter Für kleines Geld gab es am Wochenende eine große Auswahl aus Deko-Artikeln, Büchern und tierischem Zubehör zu erwerben. Fotos: krug © Freier Mitarbeiter

Stendal – Zahlreiche Besucher traten am vergangenen Samstag den Weg zum Tierheim am Eichstedter Weg im Stendaler Ortsteil Borstel an. Bei wärmenden Sonnenstrahlen besuchten Interessierte die Fellnasen und stöberten auf dem Flohmarkt des Tierheims.